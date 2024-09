- Six concerts de la tournée sont annulés.

Humoriste Luke Mockridge (35 ans) fait face à des retombées croissantes pour ses plaisanteries grossières portant sur les Paralympiques. Suite à l'annulation de son nouveau spécial comique de Sat.1, six spectacles de sa tournée "Luke Mockridge - Funny Times" ont également été annulés. Les spectacles prévus pour le 14 septembre à Mainz, les 15 et 16 octobre à Bonn, le 17 octobre à Siegen et les 25 et 26 octobre à Gelsenkirchen ne se tiendront pas.

Les lieux d'événements annulent les spectacles de Luke Mockridge

Le site du Frankfurter Hof Mainz mentionne : "Le spectacle de Luke Mockridge, prévu dans le cadre de la tournée FUNNY TIMES le 14 septembre 2024, a été annulé par l'organisateur (Konzertbuero Schoneberg GmbH)." Aucun motif n'est donné pour l'annulation dans le message.

Les performances de Mockridge à Bonn seront également annulées. Le site du lieu de l'événement "Haus der Springmaus" indique : "Suite à une consultation avec l'agence et l'artiste, nous avons décidé d'annuler les deux événements de Luke Mockridge prévus les 15 et 16 octobre." Le lieu se distancie publiquement des "déclarations qui se moquent des personnes handicapées de manière insultante et irrespectueuse."

Les spectacles de Mockridge les 25 et 26 octobre à Gelsenkirchen ont également été annulés. Selon le site de l'organisateur emschertainment, "Nous avons pris connaissance des déclarations de Luke Mockridge sur les Paralympiques et les personnes handicapées dans le podcast 'die Deutschen' avec regret et étonnement. Ses déclarations sont offensantes et honteuses." En conséquence, les spectacles prévus et déjà vendus pour les 25 et 26 octobre 2024 au KAUE de Gelsenkirchen n'auront pas lieu.

La performance de Mockridge le 17 octobre à la Leonhard-Glasser Hall de Siegerlandhalle est également annulée, selon le site de Siegerlandhalle.

Déclarations controversées et la polémique

La polémique et les critiques ont surgi suite à un épisode du podcast "Die Deutschen" de Nizar (40 ans) et Shayan, dans lequel Mockridge était invité. L'épisode, publié mi-août, a vu Mockridge faire des plaisanteries insultantes aux dépens des personnes handicapées. Parmi eux, l'ancienne cycliste sur piste et double championne olympique Kristina Vogel (33 ans), qui est devenue paralysée suite à un accident d'entraînement en 2018, a qualifié les remarques de Mockridge de "déchets dégoûtants".

En conséquence, Sat.1 a mis fin au jeu télévisé "What's in the box?". Le retour à la télévision de Mockridge était initialement prévu pour le 12 septembre. Il a également quitté un événement à court terme pour la série comique "Night Wash". Mockridge était censé se produire sur scène avec d'autres humoristes dans le parc du château de Paderborn le dernier dimanche (8 septembre), mais la soirée comique s'est déroulée - sans Luke Mockridge.

L'annulation des spectacles de Luke Mockridge dans divers lieux peut être vue comme d'autres Conséquences pour Luke Mockridge, car les organisateurs d'événements se distancient publiquement de ses commentaires controversés sur les personnes handicapées. L'organisateur des spectacles de Gelsenkirchen, emschertainment, a exprimé son regret et son étonnement face aux déclarations offensantes de Mockridge.

En raison des retombées, plusieurs lieux ont décidé d'annuler les spectacles à venir de Mockridge, entraînant la perte de six spectacles au total. Cela comprend des performances à Mainz, Bonn, Siegen et Gelsenkirchen, les lieux invoquant ses remarques insultantes comme raison de leur décision.

