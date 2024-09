Six cas confirmés de virus du Nil occidental ont été identifiés en Allemagne.

Cette année, au moins six individus en Allemagne ont contracté le virus West Nile par les piqûres de moustiques locaux, selon les rapports du Robert Koch Institute (RKI) jusqu'au 19 septembre. Les lieux de ces infections comprennent la Saxe (avec deux cas), Berlin, Brandebourg, Saxe-Anhalt et la Basse-Saxe. De plus, cinq cas supplémentaires ont été identifiés qui sont liés à des voyages à l'étranger.

Le virologue Jonas Schmidt-Chanasit de l'Institut Bernhard Nocht pour la médecine tropicale (BNITM) à Hambourg prévoit qu'il y aura plus de cas, même si l'été est passé. Il note que l'examen des échantillons suspects est fastidieux en raison de faibles charges virales, mais plus sont identifiés. Les moustiques restent actifs pendant encore quelques semaines, même pendant la saison automnale, selon Schmidt-Chanasit. Cependant, il souligne que la saison du virus West Nile tire à sa fin. L'an dernier, le RKI a documenté 7 cas d'infection par le virus West Nile transmise par des moustiques locaux, tandis que l'année précédente, il y en avait 17.

Un grand nombre de cas non signalés de virus West Nile existent, car environ 80% des individus ne présentent aucun symptôme pendant une infection. De plus, environ 20% présentent des symptômes légers non spécifiques tels que de la fièvre ou une éruption cutanée, qui sont souvent ignorés.

Vaccination des chevaux fortement recommandée

Les cas graves ou mortels de fièvre West Nile affectent principalement les personnes âgées avec des conditions préexistantes. Environ 1% des infections entraînent de telles maladies neuroinvasives graves. Le virus est principalement transmis par les piqûres de moustiques entre les oiseaux sauvages, mais les moustiques infectés peuvent également transmettre le virus aux humains et à divers mammifères, tels que les chevaux.

Jusqu'au 19 septembre, l'Institut Friedrich Loeffler (FLI) a rapporté 51 cas de virus West Nile chez les oiseaux et 85 chez les chevaux. Les régions les plus touchées sont Berlin, Brandebourg, Saxe-Anhalt et Saxe. Le climat chaud et humide, ainsi que l'augmentation des moustiques piquants, ont entraîné plus de cas signalés dans d'autres États également.

Actuellement, il y a une augmentation des cas graves chez les chevaux dans l'est et le sud-est de la Basse-Saxe. Par conséquent, le FLI recommande vivement la vaccination des chevaux dans ces régions ou même ceux qui y sont brièvement transportés.

Malgré la fin de la saison West Nile, les maladies infectieuses telles que le virus West Nile représentent une menace persistante, en particulier pour les personnes âgées avec des conditions préexistantes. Les maladies infectieuses, telles que le virus West Nile, peuvent également affecter les chevaux, comme le montrent les 85 cas signalés chez les chevaux dans plusieurs régions d'Allemagne.

