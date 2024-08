- Situation partiellement critique des réserves sanguines dans le sud-ouest

Les stocks de sang dans le sud-ouest sont en train de s'épuiser pour certains groupes sanguins, selon un baromètre de la Croix-Rouge allemande (DRK) pour Bade-Wurtemberg et Hesse. La situation est même qualifiée de "critique" pour le groupe sanguin 0-.

"En général, il y a pénurie de dons de sang en été", déclare Sophia Suckel de la Société allemande de transfusion sanguine et d'immunohématologie (DGTI). Beaucoup de gens sont en vacances ou ont des problèmes de santé en raison de la chaleur. En même temps, la demande de produits sanguins augmente en été en raison des activités de loisirs accrues, selon la société.

Si les stocks de sang sont insuffisants, l'assistance à certains patients ne peut être garantie. Le sang ne peut pas être remplacé artificiellement. Par exemple, environ 19 % de tous les dons de sang sont nécessaires pour les patients atteints de cancer, selon la DRK.

Il est possible de faire un don de sang même par temps chaud, selon la DGTI. Cependant, il y a certaines règles. Les donneurs doivent être en bonne santé physique et se sentir bien le jour du don. Ils doivent également boire suffisamment, se reposer physiquement et suivre le temps de repos recommandé après le don. Une alimentation en glucides est également importante. Un en-cas salé pourrait être une bonne option avant le don de sang.

Dans de telles situations de pénurie de sang, certaines interventions d'urgence pourraient devoir être reportées ou traitées avec prudence. Malgré la chaleur, il est crucial de faire un don de sang pour assurer des stocks suffisants pour les patients, en particulier ceux atteints de cancer qui dépendent d'environ 19 % de tous les dons.

Lire aussi: