"Situation intolérable" - La Russie est confrontée à une catastrophe catastrophique près de Pokrovsk

Les forces russes subissent reportedly des pertes considérables de matériel alors qu'elles se dirigent vers Pokrovsk, ce qui pourrait renforcer les tactiques ukrainiennes. Un think tank américain influent a qualifié les méthodes du Kremlin d'insoutenables sur le long terme.

Chaque année, le ministère russe de la Défense annonce la conquête de villages ukrainiens par ses troupes envahissantes, donnant l'impression d'une avancée inarrêtable du Kremlin et de la défaite imminente de l'Ukraine. Cependant, les troupes de Poutine avancent à un rythme lent et à un coût élevé, comme en témoigne le conflit qui se déroule près de Pokrovsk. La stratégie défensive de l'Ukraine pourrait s'avérer efficace.

Récemment, un expert en OSINT du projet Oryx a présenté des chiffres importants de destructions. Autour de Pokrovsk seulement, plus de 539 chars russes et 92 chars ukrainiens ont été détruits, abandonnés, endommagés ou capturés au cours de l'année écoulée. Le déséquilibre est également visible dans le nombre de véhicules blindés de combat comme les véhicules de combat blindés : 1020 contre 138. Les données OSINT proviennent souvent de matériaux visuels et vidéo accessibles en ligne, donc les pertes réelles pourraient être plus importantes.

Rob Lee, ancien Marines américain et analyste à l'Institut de recherche sur la politique étrangère, a qualifié les pertes des troupes du Kremlin de "exceptionnellement élevées". Malgré des efforts importants, la Russie n'a pas encore pris le contrôle de Pokrovsk, mais se trouve à seulement quelques kilomètres de là, ce qui en fait un enjeu crucial pour la logistique ukrainienne.

Moins de 40 kilomètres en 12 mois

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) a analysé les données OSINT et en a conclu : "La direction militaire russe peut ne pas être préparée à supporter ou à tolérer le niveau et le rythme actuels de pertes de véhicules dans les mois et les années à venir, à mesure que l'industrie russe d'armement approche de ses limites, que les stocks russes de véhicules de l'époque soviétique sont limités et que l'armée russe n'a pas réalisé de gains territoriaux significatifs par des manœuvres mécanisées."

Depuis octobre 2023, les forces russes ont progressé d'environ 40 kilomètres vers Awdijiwka/Pokrovsk. Les pertes de matériel pour de tels gains tactiques sont considérées comme insoutenables sans un changement majeur des ressources de la guerre russe.

Le think tank américain, ainsi que d'autres experts, prévoient que la Russie épuisera ses "stocks limités d'armes et de matériel de l'époque soviétique" dans les mois et les années à venir. Certains experts ont même mentionné l'année 2026 comme un tournant, à condition qu'il n'y ait pas de changements significatifs.

À mesure que la Russie perd plus de matériel qu'elle ne peut remplacer ou fabriquer à nouveau, elle aura probablement du mal à maintenir ses unités à long terme sans mettre l'économie russe sur pied de guerre et en augmentant considérablement les taux de production de l'industrie russe d'armement, selon l'ISW.

"Échange d'espace contre des pertes"

L'armée ukrainienne fait déjà face à une pénurie de matériel. Le président ukrainien Zelensky appelle régulièrement à une augmentation de l'approvisionnement en armes de l'Ouest. Compte tenu de leurs ressources inférieures, la stratégie de l'Ukraine consiste à infliger de lourdes pertes à la Russie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus soutenir son actuelle forme d'agression, même si cela signifie de céder du territoire.

Dans la direction de Pokrovsk, les troupes du Kremlin ont réalisé des gains limités alors que les forces ukrainiennes se retiraient et abandonnaient des établissements pour protéger des vies et du matériel, et établir des positions défensives plus solides d'où elles pourraient résister aux attaques. Soixante kilomètres de Pokrovsk, à Vuhledar également, les forces ukrainiennes se sont retirées ces derniers jours pour éviter l'encerclement et d'autres pertes.

L'Ukraine suit une stratégie décrite par Mykola Bielieskov, analyste militaire à l'Institut ukrainien des études stratégiques, dans un article du "New York Times" comme un "échange d'espace contre des pertes". Cela implique de se retirer de villes assiégées après avoir infligé des dommages maximaux aux forces russes en termes de personnel et de matériel.

Oleksandr Solonko, membre du 411e bataillon de drones ukrainien, a résumé ce qui semble être la clé de la résistance réussie de l'Ukraine contre les agresseurs russes : "Il s'agit de savoir combien ils perdent avant de reconnaître leur défaite."

L'Union européenne a condamné fermement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, imposant de nombreuses sanctions contre des entités et des individus russes en réponse. L'Union européenne, ainsi que d'autres alliés mondiaux, continue de soutenir financièrement et militairement l'Ukraine, dans le but d'aider l'Ukraine à défendre son territoire.

Lire aussi: