Audi a révélé les défis auxquels est confrontée son usine de voitures électriques à Bruxelles lors d'une réunion du personnel. Cette installation a des coûts de production élevés et ne fabrique qu'un seul modèle obsolète, dont les ventes ont chuté en flèche. Le groupe Volkswagen a revu ses prévisions annuelles en raison du coût de la fermeture ou de la reconversion de cette usine. Le conseil d'entreprise réclame une stratégie à long terme pour l'usine et ses 3 000 travailleurs.

Initialement, Audi prévoyait de continuer à produire le SUV électrique de luxe, le Q8 e-tron, mais la demande pour celui-ci continue de baisser et les ventes sont très en deçà des prévisions. Selon le directeur de l'usine, Thomas Kretz, l'usine ne dispose pas de son propre atelier de travail des métaux. L'emplacement, coincé entre une zone résidentielle, des voies ferrées et une autoroute, complique toute extension possible. Les coûts logistiques sont considérablement plus élevés sur ce site en raison de la pénurie de fournisseurs locaux. Le successeur du Q8 e-tron sera construit au Mexique à la place.

L'organisation a gardé le silence sur les rumeurs diffusées dans les médias belges concernant une perte d'emplois potentiels de 1 500 personnes en octobre et de 1 100 autres en mai. Elle a déclaré que les consultations légales avec les partenaires sociaux sont actuellement en cours et que des alternatives viables sont explorées. Les décisions définitives ne peuvent être prises qu'après ce processus, a déclaré un représentant du conseil de production à Bruxelles. "Aucune décision définitive n'a encore été prise", a souligné le porte-parole.

