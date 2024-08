- Situation de violence domestique présumée - Homme arrêté

Dans la municipalité de Northeim, plus précisément à Einbeck, les autorités ont arrêté un suspect de 42 ans suite à des soupçons de violation de la sécurité dans un espace de vie commun. L'interpellation a suivi une intervention policière de trois heures à la résidence, selon le centre de police de Northeim. Actuellement, les témoins de la communauté locale et le suspect de 42 ans sont en interrogatoire. Au fur et à mesure que l'enquête progresse et que d'autres procédures policières sont menées, de nouvelles informations seront communiquées. Il a également été noté que la sécurité publique n'a jamais été menacée.

La police a confirmé que l'incident à l'intérieur de la résidence avait été maîtrisé. Des barrages routiers ont été mis en place pendant l'opération, avec l'aide de commissariats voisins.

Le suspect de 42 ans a affirmé lors de l'interrogatoire que les 'autres' personnes vivant dans l'espace partagé n'étaient pas impliquées dans l'allegée violation de la sécurité. Malgré l'enquête en cours, les autorités n'ont pas encore fourni d'informations sur ces 'autres' personnes.

