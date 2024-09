Situation de véhicule volé: prochaines étapes à suivre

Oups, il semble que votre voiture ait disparu ! Si votre voiture n'a pas été remorquée, il est grand temps de contacter plusieurs endroits – voici un guide simple pour ceux qui ont été confrontés à cette situation malheureuse.

Étape 1 : Contacter les autorités

Si votre véhicule n'a pas été remorqué, il est crucial de signaler immédiatement le vol présumé aux autorités et de déposer un rapport, comme le recommande l'ADAC. Cela mettra votre voiture sur la liste des véhicules recherchés. N'oubliez pas de demander une copie du rapport – vous en aurez besoin pour votre assurance et le département de la circulation.

Lors de la fourniture de informations sur votre voiture, limitez-vous aux faits dont vous êtes sûr à 100 %. Ne devinez pas le kilométrage actuel, conseillent les experts de l'ADAC. Et si votre voiture a été mal stationnée et remorquée, les autorités sont les personnes à contacter pour le savoir.

Étape 2 : Sécuriser vos actifs numériques

Pouvez-vous vous rappeler ce qui se trouvait dans votre voiture ? En particulier, si votre smartphone et vos cartes ont également été volés. Dans ce cas, bloquez votre téléphone et vos cartes de paiement immédiatement.

Étape 3 : Informez votre assurance et votre banque

Informez immédiatement votre compagnie d'assurance du vol, de préférence par écrit, selon les directives de l'ADAC. Selon les statistiques de la GDV, ils auront besoin de quelques documents pour couvrir les dommages :

Une copie du rapport de police

Les clés et documents originaux de la voiture

Le certificat de radiation du registre des véhicules (et consultez également l'étape 4)

Le rapport de dommages écrit du client

Les informations sur la valeur du véhicule

Si vous avez loué ou financé le véhicule volé auprès d'une banque, assurez-vous de les en informer également.

Étape 4 : Radierez votre voiture

Vous devez radié votre voiture volée auprès de l'office de la circulation. L'ADAC suggère de nécessiter une copie du rapport de vol, ainsi que le certificat d'immatriculation et le document d'immatriculation du véhicule (parties 1 et 2). Assurez-vous de le faire dans les 14 jours suivant le vol pour éviter tout autre frais de taxe et de prime d'assurance sur le véhicule.

Après avoir signalé l'incident aux autorités, il est essentiel de contacter les conducteurs de véhicules dans la région où votre voiture a été vue pour la dernière fois. Ils pourraient avoir witnessed quelque chose qui pourrait aider à retrouver votre véhicule. De plus, si votre voiture louée ou financée a été volée, informer immédiatement la banque est crucial pour éviter toute pénalité liée aux paiements manqués.

