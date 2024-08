- Situation controversée avec Musk: le juge ordonne l'interdiction au Brésil

Un juge brésilien, Alex de Moraes du Tribunal suprême, a ordonné la fermeture de la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk après de nombreuses discordes. Suite à cette décision, de Moraes a chargé l'Agence nationale des télécommunications de la mettre en œuvre dans les 24 heures. Son accusation contre X, le service successeur présumé de Twitter, est qu'il n'a pas pris suffisamment de mesures contre la haine en ligne et les fausses nouvelles.

Entre-temps, Musk a plaidé en faveur de la liberté d'expression et a qualifié de Moraes de "figure autoritaire". Le conflit a empiré lorsque de Moraes a demandé à X de bloquer les comptes d'activation d'extrême droite propageant des théories du complot et des fausses informations. Musk a considéré cette demande comme illégale, et X a refusé de se conformer. De plus, Musk a également refusé de payer l'amende infligée.

Fermeture après dépassement de la date limite

Mi-août, Musk a fermé le bureau brésilien en raison de préoccupations concernant l'arrestation potentielle du représentant officiel. De Moraes a ensuite menacé de fermer X s'il ne nommait pas un représentant légal dans les 24 heures. Cependant, Musk a laissé expirer cette date limite.

En réponse, Musk a attisé la rancœur contre de Moraes sur X, où il compte 196 millions d'abonnés. Parmi ses actions, il y a eu le partage d'une photo présumée générée par intelligence artificielle montrant une personne ressemblant au juge derrière les barreaux et la mise en garde à de Moraes : "Prends mes paroles à cœur".

Musk est actuellement la personne la plus riche du monde, grâce principalement à ses actions Tesla. Selon la dernière estimation de Bloomberg, sa fortune s'élève à 239 milliards de dollars.

Pas de pénalité pour les utilisateurs avec VPN

Vendredi, de Moraes a initialement imposé une amende quotidienne de 50 000 reais brésiliens (environ 8 000 dollars) contre les utilisateurs qui contournaient le blocage par des moyens techniques tels que les services VPN. Cependant, de Moraes a retiré cette amende suite aux protestations. Les tunnels VPN permettent aux utilisateurs de sembler se trouver dans un autre pays, ce qui en fait une méthode courante pour éviter les restrictions en ligne.

L'instruction initiale donnée à Google et Apple de retirer l'application X de leurs magasins de téléchargement respectifs dans les cinq jours et de bloquer son utilisation a également été retirée. De Moraes a expliqué que cela avait été fait pour éviter de causer des inconvénients aux autres entreprises.

Musk défend la liberté d'expression

En tant que défenseur connu de la liberté d'expression, Musk, qui penche vers le conservatisme américain et est un soutien loyal de l'ancien président Donald Trump, affiche constamment cette position. Musk critique de Moraes pour sa suppression de la liberté d'expression, en écrivant sur X : "De Moraes est un autoritaire masqué". Sous la direction de Musk, X a également respecté les demandes du gouvernement indien pour bloquer certains comptes et contenu.

X a été utilisé au Brésil pour susciter des activités antidémocratiques. Les milices numériques associées à l'ancien président Jair Bolsonaro, qui représente la droite, diffusent des fausses informations et de la haine en ligne.

Les comptes demandés par de Moraes pour être bloqués sur X ont remis en question la défaite de Bolsonaro à

Lire aussi: