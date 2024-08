- "Site de culte": Jan Josef Liefers fête ses 60 ans

Son plan a marché. Du moins au début, comme l'a révélé l'acteur Jan Josef Liefers en 2022 dans l'émission MDR "Riverboat". Pour son rôle de l'arrogant médecin légiste Professor Karl-Friedrich Boerne dans la populaire série "Tatort" de Münster, il a adopté une barbe, des lunettes et un costume comme code vestimentaire personnel pour avoir la paix. Et en effet, au début, les fans de "Tatort" à Berlin ne le reconnaissaient pas dans les épiceries.

Cela a peut-être changé maintenant. Liefers est l'un des acteurs les plus célèbres d'Allemagne. Jeudi 8 août, le natif de Dresde, qui se distingue souvent par ses lunettes, fêtera ses 60 ans.

Orateur lors d'une manifestation peu avant la chute du mur de Berlin

Liefers est considéré comme une star culte en tant que nuisance populaire dans "Tatort". Il joue également des rôles importants dans de nombreux films et séries télévisées et est actif en tant que musicien avec son groupe "Radio Doria". En dehors de cela, l'acteur, qui a grandi en RDA et vit à Berlin, prend également position sur des questions sociales et politiques.

À l'âge de 25 ans, il est apparu en tant qu'orateur lors de la manifestation légendaire de la place Alexander à Berlin le 4 novembre 1989 - peu avant la chute du mur de Berlin - où des centaines de milliers de personnes ont protesté contre la violence et l'oppression du système de la Stasi.

During the pandemic, Liefers has repeatedly spoken out about corona policy and had to face some heavy criticism at times. In April 2021, he participated in the controversial video action #allesdichtmachen. At that time, people from the film and television scene criticized the handling of the coronavirus with satirical videos on the internet, which sparked controversial reactions. Liefers later visited an intensive care unit in a hospital and worked there.

Percée en 1997

Liefers a été en contact avec le théâtre dès son jeune âge : ses parents travaillaient au théâtre de Dresde et son grand-père était également acteur. Dans les années 1980, il a fréquenté la célèbre Schauspielschule Ernst Busch à Berlin.

Liefers a connu sa percée en 1997 avec deux grands succès au box-office : la satire de la société "Rossini ou la meurtrière question de qui a couché avec qui" de Helmut Dietl et avec le film routier "Knockin' on Heaven's Door". Parmi les temps forts, il y a aussi le rôle principal du chirurgien Richard Hoffmann dans l'adaptation cinématographique du best-seller de Uwe Tellkamp "Der Turm" (2012).

Cyclisme et pesto maison

Liefers est marié à l'actrice Anna Loos depuis environ 20 ans. En mars, ils ont déclaré dans le "Süddeutsche Zeitung" qu'ils ne voulaient plus parler de leur vie privée. "Nous avons décidé de ne plus parler de choses privées."

Néanmoins, il y a quelques aperçus de la vie privée de Liefers sur son profil Instagram. On peut le voir, par exemple, faire du vélo avec un casque et des shorts de cyclisme courts ou publier du pesto à l'ail maison. En un autre post, il remercie pour les évaluations du 45e épisode du "Tatort" de Münster, qui a été regardé par une moyenne de 12,73 millions de personnes en mars.

Lorsqu'on lui a demandé combien de temps il voulait continuer à jouer son rôle de Professor Boerne, Liefers a déclaré dans l'émission "Cologne Talk Show" au printemps : "Vous vous dites toujours : il faut arrêter et tirer la prise quand c'est au mieux. Mais quand est-ce que c'est au mieux ?" C'est difficile à dire. Son collègue Axel Prahl et lui jouent dans le "Tatort" de Münster depuis 2002 - et cela peut continuer tant que cela reste agréable, a-t-il déclaré. "Tant que c'est encore beau, cela peut toujours devenir un peu plus beau."

