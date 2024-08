- Sisterish loue la confiance dans l'économie

Manuela Schwesig, Ministre-Président de Mecklembourg-Poméranie occidentale (SPD), a mis en avant les incitations à l'investissement de l'État face aux nombreuses crises et défis. Au cours des deux dernières années, le gouvernement régional a soutenu les nouveaux établissements et les extensions d'entreprise à hauteur de 79 millions d'euros, permettant des investissements supérieurs à 420 millions d'euros. "Cela a stimulé les investissements", a souligné Schwesig lors de l'ouverture du Forum des Affaires Hanse-Sail à Rostock, en présence d'environ 400 représentants du monde des affaires, de la science et de la politique.

Au cours des 34 dernières années depuis la chute du mur de Berlin, l'économie du Mecklembourg-Poméranie occidentale a connu un développement significatif, avec une augmentation de plus de quatre fois du produit intérieur brut. Cela est principalement dû aux efforts des entreprises et des employés. Malgré des temps économiques difficiles et des périodes d'incertitude et de crises internationales, les entreprises n'ont jamais perdu leur confiance.

Le Forum des Affaires, organisé chaque année lors de la première journée de la Hanse Sail, qui se déroule à Rostock et à Warnemünde du 8 au 11 août, a été décrit par Schwesig comme une "success story" pour tout le Mecklembourg-Poméranie occidentale.

Schwesig a appelé à soutenir l'idée de compétitions de voile olympique à Rostock-Warnemünde si l'Allemagne déposait une candidature pour les Jeux de 2040. Elle a décrit la zone de voile comme la meilleure d'Allemagne. Si les Jeux olympiques devaient avoir lieu en Allemagne 50 ans après la réunification, en 2040, l'Est et le Mecklembourg-Poméranie occidentale devraient en faire partie.

Le Forum des Affaires de cette année avait pour thème "Confiance hanseatique - Nous maîtrisons l'avenir !". Les sujets abordés comprenaient les travailleurs qualifiés et la transmission d'entreprise. Il y a environ 44 000 entreprises au Mecklembourg-Poméranie occidentale où les propriétaires ont plus de 55 ans et où la question de la transmission est en suspens, a souligné le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rostock, Klaus-Jürgen Strupp. "Toutes ces entreprises ont besoin d'un plan."

Le Forum des Affaires Hanse-Sail a lieu chaque année à Rostock, une ville d'Allemagne. Manuela Schwesig, la Ministre-Président du Mecklembourg-Poméranie occidentale, a salué l'Allemagne pour avoir maintenu la confiance des affaires Despite

