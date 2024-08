- Singer soutient la gauche de la Saxe aux élections

La gauche de Saxe peut compter sur un soutien puissant lors de la campagne électorale. Le chanteur-compositeur Konstantin Wecker prend position pour la candidate principale Susanne Schaper. "Nous vivons à nouveau des temps où nous devons vraiment être prudents : de plus en plus de pays, de villes, de municipalités et de régions en Europe sont gouvernés par des fascistes et des racistes. Et de plus en plus de conservateurs s'alignent sur les partis d'extrême droite pour leur propre conservation du pouvoir", a déclaré Wecker dans un communiqué. "Chacun d'entre nous et nous tous ensemble devons maintenant nous engager pour maintenir la démocratie vivante." Pour cela, nous avons besoin de personnes courageuses - aussi dans les parlements.

Wecker loue Schaper pour son engagement. "En tant qu'infirmière diplômée, elle se bat pour un système de santé solidaire pour tous les gens, soutient le mouvement des hospices, la solidarité internationale, la justice sociale pour tous les gens, et s'oppose activement au fascisme." Il ne cessera de rêver d'un "monde sans domination sans guerre et fascisme, d'un monde sans frontières sans patriarcat, racisme, oppression et exploitation des êtres humains et de la nature".

Krumbiegel : "Votez démocratiquement, les gens - c'est de cela qu'il s'agit."

"Prinzen" singer Sebastian Krumbiegel soutient la candidature de Juliane Nagel (Left) dans sa ville natale de Leipzig. Il la connaît bien et l'apprécie. "Même si j'ai été social-démocratisé, ce serait une grande perte pour nous tous si elle ratait la réélection au Parlement de Saxe. Votez démocratiquement, les gens - c'est de cela qu'il s'agit."

Une première enquête auprès d'autres partis n'a pas abouti à un soutien d'artistes célèbres.

