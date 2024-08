- Singer l'a porté en 2002 quand Blake Lively portait une robe Britney à la première du film.

Blake Lively est née en 1987, ce qui en fait une milléniale qui a grandi avec la musique de Britney Spears. Des tubes comme "Baby one more time" et "Slave 4 u" ont probablement été tout aussi présents dans sa jeunesse que chez de nombreux autres milléniaux. Aujourd'hui, Lively est une star à part entière et a rendu hommage à la princesse de la pop, comme Spears est souvent appelée, en choisissant sa tenue.

Blake Lively rend hommage à Britney Spears avec son choix de tenue

À la première de son nouveau film "It Ends With Us", Lively a porté une création Versace qui devrait être familière aux fans attentifs. Elle a choisi une robe colorée et pailletée de la maison de couture italienne que Spears avait portée à un défilé de mode à Milan en 2002. "C'est la robe de Britney", a-t-elle déclaré à People magazine. "Elle devrait être au Smithsonian ou au Met, mais je la porte."

Sur son compte Instagram, Lively a rendu hommage à son idole musicale avec des mots chaleureux. "La reine ultime qui nous a tous fait briller et écrire et partager nos histoires", a-t-elle dit de Spears en postant une photo de Spears dans la robe Versace. "Merci pour votre exemple et votre contribution aux femmes qui racontent leurs histoires", a-t-elle déclaré. En parlant à "Extra TV" sur le tapis rouge, elle a révélé que Spears signifie beaucoup pour elle.

"Elle était simplement quelqu'un qui incarnait l'amour et la beauté et la jeunesse et le travail acharné et la détermination et la force", a déclaré Lively. "Elle a raconté son histoire à sa manière, et comment elle le fait maintenant avec sa biographie... Britney a toujours beaucoup compté pour moi. Je suis une fan de Britney depuis toujours", a déclaré l'actrice.

Quand elle a découvert qu'elle pouvait porter la robe de Spears de 2002, elle était ravie.

Sources : "People" / "Extra TV"

