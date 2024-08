Singapour exécute deux condamnations à mort en quelques jours

Pendant la pandémie de COVID-19, Singapour a suspendu la peine de mort pendant deux ans. Depuis sa reprise en mars 2022, la ville-État a lancé une nouvelle "séance d'exécutions", selon Human Rights Watch. Cette semaine seule, deux hommes ont été exécutés pour possession de moins d'un gramme d'héroïne.

Singapour a exécuté deux hommes en moins d'une semaine. Mercredi, un homme de 59 ans, Singaporeais, a été pendu pour trafic de 35,85 grammes d'héroïne, a annoncé le Bureau central des stupéfiants (CNB) de l'État insulaire d'Asie du Sud-Est. Vendredi dernier, un Singaporeais de 45 ans a été exécuté pour trafic de moins de 37 grammes d'héroïne.

Singapour a certaines des lois sur les stupéfiants les plus strictes au monde. Le trafic de plus de 500 grammes de cannabis ou de plus de 15 grammes d'héroïne peut entraîner la peine de mort.

Cependant, l'Organisation des Nations unies et les groupes de défense des droits de l'homme affirment qu'il n'y a pas de preuve que la peine de mort est efficace pour lutter contre la criminalité liée aux stupéfiants. Le gouvernement singapourien considère quant à lui la peine de mort comme l'une des raisons pour lesquelles Singapour est l'un des pays les plus sûrs d'Asie. L'an dernier, il a même exécuté trois condamnations à mort pour trafic de stupéfiants en une seule semaine, y compris une femme pour la première fois en 20 ans.

Accusation de "séance d'exécutions"

Depuis le début de l'année, trois personnes ont été exécutées à Singapour. Depuis la reprise des exécutions en 2022, un total de 19 personnes ont été exécutées. La ville-État avait suspendu l'exécution de la peine de mort pendant la pandémie de COVID-19, mais l'a reprise en mars 2022. Human Rights Watch a décrit cela comme Singapour lançant une nouvelle "séance d'exécutions".

L'an dernier, le nombre d'exécutions dans le monde a atteint son niveau le plus élevé depuis 2015, avec un total de 1 153 exécutions Known. Parmi elles, 853 ont eu lieu en Iran, représentant près des trois quarts des exécutions enregistrées. Cependant, Amnesty International estime que la plupart des exécutions ont lieu en Chine, le nombre réel étant estimé à plusieurs milliers en raison de la confidentialité du pays.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à l'utilisation de la peine de mort à Singapour, en particulier dans les cas liés aux stupéfiants. Malgré l'appel de l'Union européenne en faveur d'un moratoire mondial sur les exécutions, Singapour reste imperturbable, invoquant ses propres statistiques criminelles et l'efficacité perçue de la peine de mort pour dissuader la criminalité liée aux stupéfiants.

