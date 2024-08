Simonetti et Engelke terminent leur podcast.

Les fans sont surpris par cette annonce. Riccardo Simonetti et Anke Engelke annoncent la fin de leur podcast commun "Free Hugs" après 40 épisodes. Cependant, il y a de l'espoir pour une "réunion".

L'entertainer Riccardo Simonetti et l'actrice Anke Engelke mettent fin à leur podcast "Free Hugs". Le 40ème épisode, "Un jalon et un au revoir", est officiellement le dernier, comme l'a expliqué Simonetti sur Instagram.

"Au revoir 'Free Hugs'. Ceux d'entre vous qui ont écouté le dernier épisode ce matin savent que nous avons atteint le 40ème et dernier épisode de notre podcast", a-t-il écrit dans le post d'aujourd'hui. Simonetti et Engelke veulent remercier "tous les fans de 'Free Hugs' pour le soutien et l'amour que vous avez témoignés pour ce projet qui signifiait tant pour nous tous. Sans vous, 'Free Hugs' n'aurait jamais été aussi personnel et pluriel !"

Engelke et Simonetti n'avaient jamais imaginé qu'ils parleraient aussi ouvertement et personnellement en public, "surtout parce que ça avait vraiment l'air d'un espace sûr", a déclaré Simonetti avec enthousiasme.

Dans le dernier épisode, Anke Engelke s'adresse également à tous les auditeurs : "Nous vous remercions pour ce beau moment, pour votre confiance, votre intérêt et vos retours. C'était vraiment beau. Une porte se ferme, et ailleurs, une autre porte ou une fenêtre s'ouvre toujours. Il y a toujours une réunion et une réécoute."

La fin de "Free Hugs" surprend les fans. " Quoi, c'est fini ? ", "Non, vous ne pouvez pas arrêter" ou "Maintenant, les vendredis n'ont plus de sens " ne sont que quelques-uns des commentaires tristes et déçus sous le post Instagram de Simonetti.

Des émotions sans filtre

Riccardo Simonetti et l'actrice Anke Engelke ont commencé le podcast Spotify "Quality Time with Riccardo and Anke" en février 2023. Après une pause, ils sont revenus en novembre 2023 avec le podcast Wondery "Free Hugs", avec un épisode bonus sur Amazon Music, sous le slogan "Une étreinte pour l'âme".

"Si vous passez du temps de qualité avec vos copines, toutes les émotions sont jouées, il n'y a pas de filtre, et vous parlez comme vous vous sentez à ce moment-là. C'est ce que nous voulons faire", a expliqué Simonetti au début dans une interview avec spot on news. "Dans un podcast, vous pouvez donner beaucoup de matière à réflexion, faire des recommandations et transmettre des sentiments."

Les deux se sont rencontrés en 2022 sur le format ProSieben "Who's Stealing My Show?", où ils ont concouru contre Joko Winterscheidt dans des rounds de quiz.

Après avoir partagé des conversations intimes et des émotions pendant plus de 40 épisodes, Riccardo Simonetti et Anke Engelke décident de mettre fin à leur podcast "Free Hugs" sur Spotify et Wondery. Malgré la fin de leur série actuelle, le duo exprime l'espoir d'une éventuelle future réunion, promettant une continuation de la connexion

