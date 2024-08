Simone Lugner dit au revoir à son mari sur Instagram

De nombreuses ex-partenaires de Richard Lugner, dont son épouse Simone, ont pris la parole sur Instagram suite à son décès. Le message d'adieu de Simone sur le réseau social est court mais émouvant.

Il y a à peine quelques semaines, Simone Lugner a épousé son mari, le défunt Richard Lugner, décédé à l'âge de 91 ans. Dans quelques lignes touchantes, elle s'adresse une dernière fois à son défunt mari.

"Tu étais le rêve de ma vie", écrit Simone Lugner, également connue sous le nom de "Bienchen", accompagnée d'un portrait du défunt. "Et quand je te voyais sourire, je savais que j'étais à toi aussi", poursuit-elle. Actuellement, la photo de profil de Simone sur Instagram est entièrement noire, probablement en signe de deuil.

Surnommé "Mörtel", Lugner a épousé Simone le 1er juin à Vienne. C'était son sixième mariage. Auparavant, il avait épousé Christina "Mausi" Lugner et Cathy "Spatzi" Lugner, toutes deux ayant également réagi à son décès.

"Richard était mon modèle et l'inspiration de ma vie", a déclaré "Mausi" au journal autrichien "Kronen Zeitung". Elle avait encore parlé avec lui dimanche dernier. "J'ai appris tant de choses de lui, il croyait en moi et me faisait confiance". Le couple avait été marié de 1991 à 2007.

Richard Lugner était marié à "Spatzi" entre 2014 et 2016. "Quand j'ai entendu la triste nouvelle de ton décès ce matin, j'étais sous le choc", a-t-elle écrit sur Instagram. "Richard, tu semblais immortel à mes yeux. Ta détermination, ta volonté, ton courage étaient inspirants et contagieux. Merci pour les moments merveilleux que nous avons partagés, pour tout ce que tu m'as appris sur la vie. Tu ne seras pas oublié."

Le couple célèbre Simone et le défunt Richard Lugner a été largement discuté sur les réseaux sociaux suite à son décès. De nombreuses célébrités, telles que Christina "Mausi" et Cathy "Spatzi", ex-épouses de Richard Lugner, ont partagé leurs hommages émouvants sur Instagram.

