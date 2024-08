Simone Biles fait de la santé mentale une priorité <unk>et vous pouvez aussi

Ses performances athlétiques aux Jeux olympiques de Paris ce mois-ci ont été captivantes, lui valant trois médailles d'or et une médaille d'argent. Mais ce que j'admire vraiment, c'est son engagement à mettre sa santé mentale en avant** aux côtés de ses accomplissements en gymnastique.

C'est quelque chose que nous pouvons tous faire. Alors que Biles maintient ses "Therapy Thursdays", j'observe mes "Sushi Tuesdays".

Les mardis sont devenus mon jour sacré pour l'autosoins il y a 17 ans, après le suicide de mon mari, me laissant choquée, confuse et dévastée, ainsi que nos deux jeunes enfants.

Les exigences du deuil et de la vie m'ont submergée, jeune veuve de 39 ans et nouvelle mère célibataire. Mes enfants avaient 6 et 8 ans.

Tout ce qui concerne l'adulte et le parent est tombé sur moi, seule et en deuil : coordonner les devoirs de troisième année, cuisiner, conduire, lire des livres pour enfants le soir, payer l'hypothèque, ramasser les crottes de chien. Tout était pour moi. Pendant les premières semaines, je mangeais à peine, je dormais à peine et je me surprenais souvent à retenir mon souffle.

Il est rapidement devenu apparent pour moi que je devais prendre soin de moi pour m'occuper de mes petits et de tout le reste. J'ai appris à prioriser le trio de la santé mentale : manger, dormir, respirer. En pleine crise de santé mentale, ce trio m'a ancrée. La guérison a commencé là.

Se concentrer sur ma propre santé mentale

Lorsque ma thérapeute m'a proposé un créneau récurrent le mardi, je l'ai réservé et j'ai planifié les prochaines heures pour prendre soin de moi. Les mardis n'étaient pas pour les loisirs. Je ne prenais pas de rendez-vous avec des médecins, des avocats ou des comptables. Je ne faisais pas la vaisselle ou le linge. Je n'allais pas au bureau.

J'allais au yoga et en thérapie et parfois, je m'offrais un déjeuner (sushi, table pour un). J'écrivais ou je marchais ou je faisais une sieste ou je prenais une décision difficile. Je pouvais aussi simplement m'asseoir et pleurer. En pratique, mon "temps pour moi" durait du dépôt à l'école jusqu'à la reprise, et je défendais ces heures précieuses avec un presque religieux fervor. (Mes enfants ont maintenant 23 et 25 ans, mais je suis toujours engagée en thérapie et en yoga le mardi.)

En plus de la thérapie hebdomadaire, j'ai commencé à courir et à méditer. Les deux pratiques ont commencé frustrantes au point de faire couler des larmes. Dans des moments de désespoir, je me disais : "Je ne peux pas faire ça." Cela signifiait littéralement mettre un pied devant l'autre ou rester physiquement immobile et répondre aux exigences du deuil et guider les petits dans leur propre deuil. La course à pied et la méditation m'ont toutes deux menées au même endroit : inspirer, expirer, me centrer dans l'instant présent, puiser dans mes ressources intérieures - créativité, énergie, amour - et avancer.

La thérapie m'a appris que les émotions fortes ne doivent pas être évitées, mais qu'elles appellent généralement mon attention sur quelque chose qui doit être guéri. J'ai honoré l'impulsion que procure la colère et la peur, puis je les ai relâchées lorsqu'elles ne me servaient plus.

L'autosoins véritable n'est pas toujours facile

L'autosoins bien fait n'est pas nécessairement facile ou mémorable. Les sels de bain, les bougies et le chocolat noir sont très bien, mais pour moi, l'autosoins signifie faire des choix intentionnels et réalistes.

Cela pourrait signifier dire "Non, merci" aux choses que je pourrais avoir envie de dire oui, comme un voyage en voiture qui coûterait plus que je ne pourrais vraiment me le permettre (carburant, billets de concert, repas et note de bar). Ou le shopping thérapeutique, qui a perdu de son attrait lorsque la facture de la carte de crédit est arrivée.

Prendre soin de moi-même pourrait signifier refuser une invitation avec un ami que j'aimerais voir parce que mes enfants étaient dévastés, j'avais une échéance de travail imminente, je devais organiser les informations pour déposer ma déclaration d'impôt ou mes beaux-parents âgés avaient besoin de mon attention (et de celle de mes enfants). Cela pourrait signifier choisir un appel vidéo de 20 minutes plutôt qu'une soirée entre filles parce que ce dont j'avais le plus besoin était une nuit de sommeil complète.

Il faut du courage pour rester avec les sentiments difficiles. Je connais beaucoup de sportifs qui disent qu'ils ne feront pas un marathon ou un siècle (une course cycliste de 100 miles) parce qu'ils ne supportent pas d'être dans leur propre tête pendant si longtemps. Je comprends. Mais une chose que je sais pour sûr, c'est que faire face à mes propres sentiments difficiles était plus sain que les cacher ou les ignorer. Peut-être la chose la plus importante que nous puissions faire pour notre propre santé mentale est-elle d'être honnête avec nous-mêmes sur ce que nous ressentons et vivons.

Biles aide les gens en parlant de ses difficultés

Je suis encouragée par le fait qu'athlètes comme Biles et le nageur Michael Phelps discutent ouvertement de leur propre santé mentale, car ces conversations publiques changent le paysage social. Cette transparence aide les individus qui luttent. Elle normalise également la priorisation de notre santé mentale, réduisant la stigmatisation, la honte et l'isolement qui entourent la maladie mentale.

J'espère que vous prendrez rendez-vous avec vous-même, pour vous-même, même si c'est 10 minutes par jour, car vous ne pouvez pas prendre une journée entière. Ce n'est pas égoïste. Au contraire, c'est sacré. Votre santé mentale est là où la santé commence, et vous méritez de prendre soin de votre santé mentale autant que Biles ou tout autre athlète olympique.

Après avoir connu la perte dévastatrice de son mari, elle a reconnu l'importance de se concentrer sur sa propre santé mentale et a fait des mardis son jour sacré pour l'autosoins. Cet engagement envers sa santé mentale l'a aidée à surmonter son deuil et est devenu une partie cruciale de son processus de guérison.

Inspirée par des athlètes comme Simone Biles et Michael Phelps, qui discutent ouvertement de leurs difficultés de santé mentale, elle croit que prioriser la santé mentale est essentiel et encourage tout le monde à prendre du temps pour leur bien-être mental, quelle que soit la durée de l'engagement.

Lire aussi: