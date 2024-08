Simone Biles dit à CNN que la compétition à Paris "signifiait le monde" après les luttes à Tokyo

Mais le chemin pour arriver à Paris n'a pas été facile.

Aux Jeux de Tokyo 2020, Biles a soudainement commencé à souffrir des "twisties," un phénomène mystérieux qui signifie que la gymnaste ne peut plus effectuer un mouvement de torsion qu'elle a fait des milliers de fois auparavant.

Biles a déclaré à CNN Sport que son retour aux Jeux olympiques était pour elle-même et que son expérience passée a rendu sa participation et ses performances à Paris encore plus douces.

"C'était important pour moi parce que personne ne m'a forcée à être sur cette scène. Je l'ai fait pour moi-même et je suis dans une très bonne forme mentale et physique. Alors le faire juste pour moi-même signifiait tout."

Malgré les avoir surmontées, elle admet que des doutes commencent parfois à revenir.

"J'ai traité ça en thérapie. Bien sûr, ces pensées reviennent toujours au fond de votre tête, mais essayez de rester aussi positif que possible, retournez à ce que vous connaissez, pensez à vos tactiques de thérapie - et ça a marché."

Pour rendre sa performance en argent sur l'exercice de sol encore plus impressionnante, Biles est arrivée à l'interview avec une bottine de protection à son pied gauche.

La jeune femme de 27 ans a dû faire bander sa jambe pour sa performance après être tombée lors de l'échauffement. Elle souffrait de douleurs à la jambe gauche avant les Jeux olympiques de Paris et a aggravé la blessure lors de la ronde de qualification le deuxième jour des Jeux, à nouveau lors de l'échauffement pour l'exercice de sol.

Ça ne l'a pas ralentie beaucoup car elle a remporté l'or avec l'équipe USA lors de la compétition par équipe et a remporté les médailles d'or individuelles aux barres asymétriques et au saut. Elle a terminé ses Jeux olympiques avec l'argent sur le sol et une cinquième place à la compétition individuelle de poutre.

