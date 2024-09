Simone Biles dirige des gymnastes américains dans le "cercle triomphal" de la tournée Gold Over America intitulée "Farewell Tour"

Dirigée par la championne olympique Simone Biles, détentrice de 11 titres, une équipe de gymnastes américains de haut niveau a entamé une tournée nationale pour un spectacle "spectaculaire et époustouflant, où la gymnastique rencontre le concert pop".

La Gold Over America Show met en scène des acrobaties aériennes incroyables et la puissance athlétique qui a propulsé plusieurs artistes vers la gloire olympique.

Dans une déclaration à la presse, Biles a exprimé son excitation et a décrit la tournée comme un "tour d'honneur aux États-Unis".

"C'est plus une tournée de célébration", a déclaré Biles à CNN avant le quatrième spectacle de la tournée à San Jose samedi. "Pas seulement pour nous, les gymnastes, mais aussi pour le public, car nous célébrons tous nos grands succès à Paris, donc c'est génial de nous réunir et de parcourir l'Amérique."

Biles a ajouté trois nouveaux titres olympiques à son palmarès à Paris plus tôt cette année, remportant les épreuves par équipes, individuel tous autour et saut de cheval, et obtenant l'argent à l'exercice au sol.

La tournée comprend 32 spectacles en arène et a débuté lundi à Oceanside, en Californie. Elle s'est rendue à Phoenix mercredi, où l'équipe de la tournée a été accueillie par les étoiles du Phoenix Mercury, Diana Taurasi, Brittney Griner et Kahleah Copper.

Biles et l'équipe se sont rendus à Los Angeles vendredi, avec la prochaine étape de la tournée prévue à San Jose samedi.

La tournée s'arrêtera dans des villes telles que Denver, Chicago, Houston, Atlanta et Orlando, avant de se terminer à Detroit le 3 novembre.

La distribution comprend de nombreux coéquipiers nationaux de Biles, tels que Jordan Chiles – qui conteste actuellement une décision qui lui a refusé une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris – Jade Carey, Hezly Rivera et Joscelyn Roberson.

"Nous n'avons pas à être jugés sur chaque événement !" a déclaré Chiles à CNN lorsqu'on lui a demandé quelle était la plus grande différence entre la tournée et la compétition. "Il n'y a pas de scores, rien de tout ça. Je pense que c'est vraiment juste nous qui nous amusons et qui sortons nos personnalités. Il y a plein de personnalités différentes sur cette tournée."

Paul Juda, Brody Malone et Frederick Richard font partie des compétiteurs masculins représentant l'équipe USA.

Peng-Peng Lee et Ellie Black du Canada, Melanie de Jesus dos Santos de France et Casimir Schmidt des Pays-Bas représentent la délégation internationale.

Il s'agit de la deuxième Gold Over America Tour que Biles dirige. La première édition de la tournée a eu lieu en 2021 et était une tournée entièrement féminine visant à inspirer la prochaine génération de sportives. Cette année, cependant, des athlètes masculins ont rejoint la distribution pour la première fois.

Biles a décrit la camaraderie entre les athlètes comme une "fraternité-sœur

