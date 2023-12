Simona Halep : l'intersaison douce-amère pour la populaire numéro 1 mondiale

La Roumaine a organisé une fête privée pour 110 membres de sa famille et amis dans un restaurant de Bucarest pour célébrer son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros en juin et a fait la fête jusqu'au petit matin.

"J'ai fait la fête jusqu'à 5 heures du matin pour la première fois de ma vie", a déclaré Halep par téléphone à CNN avant l'Open d'Australie.

Le temps passé loin du court de tennis ne s'est pas limité à cette soirée dans la capitale roumaine, où la numéro un mondiale possède un appartement.

"J'ai passé beaucoup de temps en ville, ce que je ne fais pas souvent", a déclaré Halep. "J'ai vécu une vie normale, que j'ai beaucoup appréciée. J'ai rencontré de nouvelles personnes, je suis restée avec des amis.

L'année 2018 mouvementée de Simona Halep

Séparation avec l'entraîneur

Mais Halep n'a pas pu profiter pleinement de la gloire de devenir la première championne du grand chelem de son pays passionné de tennis depuis sa manager, Virginia Ruzici, 40 ans plus tôt à Roland Garros.

La jeune femme de 27 ans se remettait en effet d'une hernie discale. En effet, à l'instar de ses collègues Rafael Nadal et Andy Murray, Halep a dû écourter sa campagne 2018 en raison d'une blessure.

De plus, son influent entraîneur Darren Cahill a décidé de se séparer d'elle parce qu'il souhaitait passer plus de temps avec sa famille.

Pas d'attentes

"C'était un peu plus difficile", a reconnu Halep en évoquant l'intersaison.

Il n'est donc pas étonnant que Halep n'ait pas semblé aussi confiante qu'il y a 12 mois à l'approche de l'Open d'Australie, qui débute lundi. Elle attend toujours sa première victoire depuis le mois d'août, après avoir été battue 6-4 6-4 par Ashleigh Barty lors de son entrée en lice à Sydney mercredi.

Au premier tour de l'Open d'Australie, Halep affronte la joueuse qui l'a battue au premier tour de l'US Open, Kaia Kanepi.

"Je n'ai pas d'attentes, donc je viens différemment de l'année dernière, mais je suis quand même motivée pour donner le meilleur de moi-même à chaque fois que j'entre sur le court et je crois que j'ai une chance de faire un bon résultat, mais nous verrons", a déclaré Halep, avant sa sortie contre Barty. "C'est vraiment difficile de parler de cette longue période de repos que j'ai dû prendre.

Boris Becker ?

C'est au cours de son partenariat de trois ans et demi avec Cahill que Halep a dit qu'elle espérait que l'Australien très respecté - un ancien entraîneur d'Andre Agassi et de Lleyton Hewitt - serait dans son coin jusqu'à la retraite.

Ils sont restés amis et Halep a déclaré qu'il lui donnait des conseils pendant l'intersaison.

Avec Cahill qui continue à travailler comme analyste pour la télévision ESPN à l'Open d'Australie, qui sait, il pourrait donner à Halep d'autres conseils.

Pour l'essentiel, elle a l'intention de voler de ses propres ailes, au moins jusqu'au tournoi sur terre battue en avril.

"J'ai besoin d'un entraîneur. Mais pour l'instant, je dis simplement que je veux prendre la responsabilité de voir comment les choses vont se passer au cours des trois ou quatre prochains mois", a déclaré Halep.

Il y a eu "beaucoup" de personnes qui ont exprimé leur intérêt pour succéder à Cahill, selon Halep. La native de Constanta a toutefois démenti les informations selon lesquelles l'un d'entre eux était l'ancien entraîneur de Novak Djokovic, Boris Becker.

"Il est venu pour une autre raison à Bucarest et j'étais heureuse de le voir, mais nous n'avons jamais parlé d'être ensemble en tant qu'entraîneur et joueur", a déclaré Halep.

Lorsque Halep parle d'une "année difficile et émotionnelle", la sortie de Kanepi et son séjour en finale de l'Open d'Australie font également partie de l'équation.

Les foules de retour

Halep a dû être hospitalisée après avoir souffert de déshydratation lors de la finale passionnante de l'Open d'Australie, au cours de laquelle elle a mené Caroline Wozniacki par un break au début du troisième set avant de s'incliner 2-1.

Avant cela, la Roumaine s'était roulé la cheville au premier tour et avait participé à des rencontres marathon contre Lauren Davis au troisième tour et Angelique Kerber en demi-finale, où elle avait sauvé cinq balles de match avant de s'imposer.

Son chemin vers la finale de Roland-Garros a été plus simple, un seul set ayant été concédé.

Une fois sur place, cependant, Halep a été menée par Sloane Stephens, vainqueur de l'US Open 2017, par un set et un break. Alors qu'il semblait que Halep allait perdre une quatrième finale de grand chelem, elle a renversé la situation.

Environ 20 000 fans ont accueilli Halep au stade national de football de Roumanie lorsqu'elle est rentrée chez elle, une réplique plus petite du trophée de Roland-Garros à la main.

Elle garde l'argenterie chez elle, mais pourrait la donner à ses parents Stere et Tania une fois qu'elle aura terminé sa carrière de joueuse. Halep a déclaré qu'elle restait en contact avec ses parents tous les jours lorsqu'elle était en déplacement sans eux. Les textos sont son moyen de communication préféré.

"Ce sont des gens bien, avec un bon cœur, et ma mère est un peu timide, comme moi", a déclaré Halep. "Mon père est différent, donc ils se complètent et je pense que j'ai pris plus du caractère de ma mère, et le corps et la tendance pour le sport de mon père.

L'embrasser

Déjà très appréciée avant son succès à Roland-Garros - elle a été élue favorite des fans de la WTA ces deux dernières saisons - sa popularité n'a fait que croître. En Roumanie, l'année dernière, Halep, qui a également reçu le prix du meilleur joueur de l'année de la WTA, a été la personne la plus recherchée sur Google.

Le fait d'être une superstar reconnue dans la rue est encore quelque chose qu'elle doit accepter.

"Quand on a du succès, on doit aussi payer certaines choses, alors c'est génial de devoir payer ça", dit-elle en riant. "Ce n'est ni confortable ni facile, mais c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, alors j'essaie de l'accepter et d'en profiter".

Halep a certainement apprécié cette fête et espère apprécier également ce qui se passera sur le court.

Source: edition.cnn.com