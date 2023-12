Simona Halep éliminée par la jeune Amanda Anisimova à Roland-Garros

On pourrait qualifier de clinique sa surprenante victoire sur la tenante du titre Simona Halep, jeudi à Roland-Garros.

L'Américaine de 17 ans est devenue la plus jeune demi-finaliste d'un tournoi depuis 13 ans en éliminant Halep 6-2 6-4 en une heure et huit minutes sur le court Philippe Chatrier, un résultat qui laisse entrevoir la possibilité d'une finale du grand chelem féminin à dix-huit joueuses pour la première fois depuis 1999.

En effet, Marketa Vondrousova, 19 ans, rencontrera Johanna Konta dans l'autre demi-finale vendredi.

"Je n'arrive pas à croire au résultat d'aujourd'hui", a déclaré Anisimova aux journalistes. "C'est incroyable d'avoir l'opportunité de jouer contre Simona, mais la façon dont cela s'est terminé est encore plus folle pour moi.

La 51e joueuse mondiale doit d'abord battre Ashleigh Barty, huitième tête de série, après que l'Australienne a accédé à sa première demi-finale de Grand Chelem - comme Anisimova et Vondrousova - en battant Madison Keys 6-3 7-5 sur le court Suzanne Lenglen, qui s'est terminé presque exactement à la même heure.

Les matchs ont été repoussés à jeudi, tout comme les deux autres quarts de finale masculins, en raison de la pluie qui a annulé tous les matchs à Paris la veille.

Ces matches se sont également terminés par des manches directes, le numéro un mondial Novak Djokovic ayant battu le cinquième Alexander Zverev 7-5 6-2 6-2 et le finaliste de 2018 Dominic Thiem s'étant imposé face au Russe Karen Khachanov 6-2 6-4 6-2.

Un vendredi chargé en perspective

Djokovic et Thiem s'affrontent vendredi dans une demi-finale appétissante, mais Rafael Nadal contre Roger Federer est l'attraction principale .

En raison de la pluie qui a bouleversé le calendrier, les deux demi-finales féminines se dérouleront hors du court central à partir de 11 heures à Paris. Cette décision est à la fois "injuste et inappropriée", selon Steve Simon, PDG de la WTA.

"Les quatre femmes qui ont si bien joué et qui sont arrivées jusqu'ici ont mérité leur droit de jouer sur la plus grande scène", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Nous pensons que d'autres solutions étaient possibles et qu'elles auraient été bénéfiques pour les fans ainsi que pour toutes les joueuses.

Les organisateurs, qui souhaitent terminer le tournoi à temps, ne voudront pas regarder les prévisions de vendredi, qui annoncent des pluies intermittentes.

La puissance d'Anisimova, en particulier son revers, a déconcerté Halep, dont la tentative de devenir la première joueuse à remporter deux tournois consécutifs depuis les trois victoires de Justine Henin en 2008 s'est arrêtée net.

Anisimova a fait preuve d'un grand sang-froid, ne se laissant pas déstabiliser par les rebondissements de Halep dans le deuxième set, et n'a que rarement choisi le mauvais coup.

Anisimova a réalisé un nombre impressionnant de 25 coups gagnants pour seulement 24 fautes directes face à l'une des meilleures joueuses du monde et sur une terre battue qui peut souvent gonfler le nombre de fautes. L'année dernière, elle avait manqué le tournoi sur terre battue en raison d'une blessure au pied.

"Elle est tout simplement incroyable", a déclaré Kathy Rinaldi, capitaine de la Fed Cup américaine, à CNN Sport. "Nous la connaissons depuis qu'elle a sept ans. Elle s'est toujours distinguée et a toujours eu de grandes qualités pour devenir une championne et je pense que cela s'est vu aujourd'hui.

"Elle est vraiment très forte. C'est évidemment une joueuse très talentueuse, mais elle est aussi très solide mentalement".

La finaliste junior de Roland-Garros 2016 a laissé tomber sa raquette après avoir frappé sans effort un splendide revers sur la ligne sur une première balle de match, mais elle n'a pas lâché un set depuis quinze jours face à Vondrousova.

"Le revers a toujours été extraordinaire", a déclaré Rinaldi, qui a atteint la septième place du classement en 1986. "C'est un très beau coup, il est tout simplement magnifique. C'est phénoménal. Que dire d'autre ?"

Au quatrième tour, Halep a battu Iga Swiatek, championne junior de Wimbledon âgée de 18 ans, en 45 minutes, mais jeudi, c'est bien une adolescente qui a eu raison de la Roumaine.

Sept jeux d'affilée

Halep ne s'est jamais totalement remise de ses sept défaites consécutives à partir de 2-2 dans le premier jeu, même si l'ancienne numéro 1 mondiale a eu une occasion de break à 4-4 dans le deuxième.

Anisimova s'est accrochée dans ce jeu et a obtenu une balle de match suite à une double faute de Halep.

Malgré ce revers, Halep a déclaré qu'elle n'était pas déçue de son tournoi.

"Je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais aujourd'hui et ce tournoi, je suis contente du résultat", a-t-elle déclaré. "Ce n'est pas mal du tout d'atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. En tant que championne en titre, la pression était forte.

Elle a admis avoir souffert de la nervosité, non pas parce qu'elle était la grande favorite de ce quart de finale, mais parce qu'elle jouait très bien.

"Peut-être que mes attentes à mon égard étaient trop grandes aujourd'hui", a déclaré Halep. "Peut-être que je n'ai pas pu gérer la tension dans mon corps et que je n'ai donc pas pu jouer à mon meilleur niveau et que je n'ai pas pu me déplacer à mon meilleur niveau.

Les parents d'Anisimova ont quitté la Russie pour s'installer aux États-Unis, comme ceux de Maria Sharapova et de Sofia Kenin, qui ont battu Serena Williams au troisième tour. Mais c'était pour offrir plus d'opportunités à sa sœur aînée Maria, qui est devenue joueuse de tennis à l'Université de Pennsylvanie.

Barty se tourne vers le cricket

Barty a également été une junior de haut niveau comme Anisimova, mais sa carrière a semblé terminée lorsqu'elle s'est éloignée du jeu en 2014. Elle n'y prenait plus de plaisir.

Jouant au cricket professionnel par la suite - elle est toujours une fan de cricket et garde un œil sur la Coupe du monde en Angleterre - Barty est revenue au tennis en 2016.

Depuis, son classement a grimpé chaque année. Même si elle perd contre Anisimova, Barty se hissera à un nouveau sommet en carrière, la quatrième place, après avoir été jusqu'à la cinquième en double.

"J'ai grandi en tant que personne et évidemment en tant que joueuse", a déclaré Barty. "Mais j'ai vécu des moments déchirants. J'ai aussi vécu des moments extraordinaires. Dans l'ensemble, j'ai apprécié chaque minute.

"Je pense que c'est la chose la plus importante, je n'ai pas eu une once de regret. J'ai eu l'impression que lorsque je suis revenu, c'était ma décision, nous avons fait les choses à ma façon, et oui, cela porte ses fruits.

La joueuse de 23 ans possède un jeu complet, y compris un revers slicé, qui a perturbé des adversaires plus expérimentées qu'Anisimova.

Elles s'affronteront pour la première fois.

"Je pense que je vais m'asseoir avec mon entraîneur ce soir et essayer d'élaborer un plan de match, essayer de trouver des moyens d'être efficace contre elle et mon tennis peut être efficace contre elle, et venir demain et essayer d'exécuter du mieux que je peux", a déclaré Barty.

Source: edition.cnn.com