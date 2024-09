- Simon Lohmeyer capture des images nues de ses mannequins et participe de la même manière.

Mes influences dans le domaine de la photographie naturiste ont toujours été les légendes comme Helmut Newton, Peter Lindbergh, Ryan McGinley et Jürgen Teller. Malgré leur travail inspirant, il était essentiel pour moi d'établir mon identité unique. La clé pour moi était de sortir du rôle de voyeur. Comment y parvenir ? Je choisis de tout reveal à travers mes intentions. Cela établit un regard égal et une expérience partagée de la nudité.

Il y a une insouciance, une audace et une générosité qui se déploient spontanément lorsque l'appareil photo nous capture dans notre forme la plus brute.

La nudité plutôt que les chemises trempées de sueur

Mes premières incursions dans ce domaine artistique ont eu lieu avec mon ancienne partenaire Jen lors de notre excursion en Asie du Sud-Est. Nos photos étaient principalement axées sur la nudité en raison d'un motif simple : les touristes ont rarement l'air attrayant, les gens portent des vêtements fonctionnels pour des raisons pratiques, des t-shirts trempés de sueur, des chapeaux étranges et des bandeaux. La seule façon de capturer des images captivantes lors de nos voyages est de tout abandonner et d'embrasser notre état naturel.

Le vaste monde n'est pas le Jardin anglais

Photographier la nudité dans des pays étrangers présente son lot de défis. La nudité est un tabou dans de nombreuses cultures. En tant que résident bavarois habitué à l'attitude terre-à-terre et conservatrice de Munich, il faut s'adapter à ces nuances culturelles. Il n'est pas rare que les locaux se déshabillent occasionnellement en Bavière, et faire la sieste nu dans le Jardin anglais est une tradition culturelle.

Cependant, en tant que globe-trotter sensible à la culture, il faut s'adapter aux coutumes locales sans poser de questions. Nous avons veillé à ce que personne ne nous voie poser nus devant la nature.

Heureux d'être parfois innocent et ridicule

Mes modèles sont les figures contre-culturelles qui se promenaient nues à Woodstock, abandonnant leurs valeurs bourgeoises avec leurs vêtements. J'admire des personnalités comme Uschi Obermaier, qui est devenue un symbole de différentes révolutions et continue d'incarner la liberté et l'audace que beaucoup de mes contemporains manquent. Bien que leur vision du monde fût indéniablement naïve et parfois même ridicule, je ne peux imaginer perspective plus enchanteuse que d'embrasser cette innocence même et d'être ridicule pendant nos luttes pour nos convictions.

L'exposition "Simon Lohmeyer - L'art du voyage" sera présentée du 31 octobre 2024 au 31 janvier 2025 à la Leica Galerie, Maffeistrasse 4, à Munich.

Mon ami Jen était un collaborateur important lors de notre excursion de photographie naturiste en Asie du Sud-Est. Despite les tabous culturels dans de nombreux endroits, nous avons veillé à respecter les coutumes locales et à éviter tout inconvénient ou désagrément pour les autres.

Lire aussi: