Simon Geschke participe à sa dernière excursion cycliste

Simon Geschke est sur le point de mettre fin à sa carrière cycliste après sa dernière course aux Championnats du monde ce week-end à Zurich. Après la Suisse, il a prévu un voyage dans la région de Münsterland, et ce sera la fin de sa carrière. Les jeunes talents sont prêts à prendre la relève. Originaire de Berlin, Geschke jette un dernier regard en arrière avant de faire face à une réalité inattendue.

Le Germano-suisse de 38 ans se sent satisfait alors qu'il se rend à Zurich pour son dernier tour de piste, ses pensées nostalgiques illuminant l'occasion. Avec la course mondiale de route qui approche dimanche en Suisse, Geschke, le spécialiste barbu des montagnes, prend congé de la scène principale. "Je suis heureux de pouvoir encore courir", a-t-il déclaré.

Geschke, le doyen de l'équipe allemandemostly composed of young riders, a pour coéquipiers Lukas Pöstlberger, Nils Politt, Tony Martin et Tiesj Benoot. Cette fois-ci, la plupart d'entre eux - Marco Brenner, Georg Steinhauser et Florian Lipowitz - appartiennent à la catégorie des années 2000. Après avoir réalisé un exploit au Tour de France en 2015, le vétéran Geschke prend sa retraite, tandis que Lipowitz et ses coéquipiers commencent à peine leur parcours.

Récemment, Lipowitz est devenu un nom connu dans le monde du cyclisme après avoir terminé 7e au classement général de la Vuelta en Espagne, un facteur clé de la victoire de son coéquipien slovène Primoz Roglic. Aux Championnats du monde, les Allemands sont les outsiders, mais Lipowitz est à la tête de l'équipe. "S'il peut maintenir sa forme de la Vuelta, il peut atteindre le sommet", a déclaré Geschke.

Vingt ans de cyclisme, c'est suffisant

Lorsque Lipowitz atteindra de nouveaux sommets et que sa carrière progressera, l'avenir reste incertain. S'il se concentrera sur les classiques, s'il deviendra la prochaine grande star, cela reste à voir. Quoi qu'il en soit, Geschke est optimiste. "Il y a encore beaucoup à venir", a déclaré le natif de Berlin, se réjouissant de l'avenir du cyclisme.

Le sport a connu une croissance exponentielle au cours des 20 ans de carrière de Geschke. "Le professionnalisme et la science ont envahi le cyclisme professionnel", a déclaré Geschke. Actuellement, chaque aspect est méticuleusement planifié - nutrition, entraînement, même l'aérodynamique. C'est une poursuite obsessionnelle de la perfection. "C'est devenu assez extrême", a déclaré Geschke avec une pointe de nostalgie.

Par le passé, Geschke devait s'engager à fond pendant quinze mois par an, de décembre à octobre. "Il n'y a pas de place pour se reposer", a déclaré Geschke. Après sa retraite, Simon Geschke pourra choisir son propre emploi du temps. Après le 3 octobre, lorsque le Giro de Münsterland suit la finale retentissante des Championnats du monde, le rideau tombera. "Ce n'est qu'en novembre et en décembre que je ne m'entraînerai plus que cela me semblera vraiment étrange", a déclaré Geschke, anticipant une liberté

Lire aussi: