Sima Sistani, la personne qui a adopté Ozempic, renonce à son rôle de PDG chez WeightWatchers.

Sous la direction de Sistani, l'entreprise de 61 ans a acquis une plateforme de soins de santé virtuelle qui relie les patients à des professionnels médicaux capables de prescrire des médicaments pour la perte de poids et le diabète tels que Ozempic et Wegovy, marquant un tournant significatif pour l'organisation connue pour ses rencontres en personne et ses conseils de contrôle des portions.

"Ces médicaments ont été prouvés, et le consensus scientifique a évolué pour confirmer que l'obésité est un problème de santé à long terme. Quels que soient les impacts potentiels sur notre entreprise, il est crucial d'être transparent à ce sujet. Ce n'est pas seulement une question de volonté. Nous disons maintenant que nous avons appris plus de choses et qu'il est de notre responsabilité d'améliorer, afin d'aider les individus à se sentir positifs et à réduire la stigmatisation autour des discussions sur l'obésité," avait expliqué Sistani Previously to CNN au sujet des changements.

Cependant, la transformation a échoué et l'action a chuté de 90% au cours de l'année alors que les gens ont opté pour l'utilisation de médicaments GLP-1 indépendamment, plutôt qu'à travers des entreprises établies telles que WeightWatchers. Les actions ont glissé de 4% de plus le vendredi.

L'action a connu une autre baisse en février lorsque l'investisseur influent Oprah Winfrey a annoncé son départ du conseil d'administration de l'entreprise et a fait don de toutes ses actions au National Museum of African American History and Culture.

Winfrey est devenue membre du conseil d'administration en 2015 et a investi dans une participation de 10 %, renforçant considérablement la pertinence de l'entreprise en difficulté.

Tara Comonte, membre du conseil d'administration de WeightWatchers et ancienne PDG de Shake Shack, prendra immédiatement le poste de PDG par intérim, selon un communiqué publié par l'entreprise. Avant de rejoindre l'entreprise en juin 2023, elle a été PDG d'une société de technologie de fertilité.

"La capacité démontrée de Comonte à guider des transformations interfonctionnelles et à promouvoir la croissance, ainsi que sa compréhension approfondie de notre mission et son engagement envers nos membres, nous donne la confiance totale qu'elle est la personne idéale pour guider WeightWatchers à travers cette période critique et orienter l'entreprise vers un succès à long terme," a déclaré Thilo Semmelbauer, président du conseil d'administration de WeightWatchers.

La décision de se concentrer sur les services de soins de santé virtuels et d'offrir des médicaments GLP-1 tels que Ozempic et Wegovy a élargi la portée de l'entreprise de WeightWatchers au-delà de ses traditionnelles

Lire aussi: