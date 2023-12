Silverstone, je t'aime" : Lewis Hamilton remporte le sixième Grand Prix de Grande-Bretagne, un record

Il semblait que son coéquipier Valtteri Bottas allait gâcher la fête pour les 141 000 spectateurs, mais une intervention opportune de la voiture de sécurité a donné la première place à Hamilton.

Charles Leclerc, de Ferrari, a décroché une impressionnante troisième place après une lutte intense, roue contre roue, avec Max Verstappen tout au long de la course.

La victoire permet à Hamilton de prendre 39 points d'avance sur Bottas en tête du classement des pilotes, après avoir également obtenu le point de bonus pour le tour le plus rapide.

Mais la tentative de Sebastian Vettel d'empêcher Hamilton de remporter un sixième titre mondial est en train de couler sans laisser de traces après qu'une nouvelle erreur lui a valu une pénalité de 10 secondes pour un accrochage avec Verstappen.

Il faudra quelque chose de vraiment spécial de la part de l'un des autres pilotes pour empêcher Hamilton de remporter un nouveau titre. Le Britannique a été totalement dominant ces dernières années, remportant 53 % de toutes les courses au cours des six dernières saisons.

Tous les autres pilotes réunis au cours de cette période ont remporté 47 % des courses.

Le président de la Commission européenne a déclaré : "Silverstone, je t'aime", a déclaré un Hamilton ému après la course. "Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier d'être ici aujourd'hui. Je suis éternellement reconnaissant à tous les fans qui sont venus. Je n'aurais pas pu le faire sans mon équipe [...]. Je suis très fier d'en faire partie.

"C'est le plus grand moment pour n'importe quel athlète au monde : hisser son drapeau en tant que numéro un dans son propre pays. C'est une sensation incroyable. Je n'ai jamais été du genre à regarder les statistiques et à ne prendre qu'une course à la fois. J'aime la pression que j'ai.

"Je me souviens d'avoir grandi en regardant ce sport, en observant les grands, en rencontrant les grands et même en travaillant avec les grands. Être aujourd'hui à leurs côtés est l'une des choses les plus agréables.

Bataille avec Bottas

Après avoir échoué dans deux de ses trois dernières pole positions cette saison, Bottas a révélé lors de la conférence de presse de samedi que son départ était la partie de sa course sur laquelle il avait le plus travaillé ces dernières semaines.

Toutes ces heures d'entraînement ont été mises à profit dans les trois premiers virages, lorsque le Finlandais a repoussé une attaque agressive d'Hamilton, qui cherchait désespérément à remporter sa sixième victoire à Silverstone.

Mais Bottas a à peine eu le temps de respirer que Hamilton était de nouveau sur lui et il l'a dépassé, mais seulement très brièvement, avant d'être contraint de revenir à la deuxième place.

Une fois que la bataille pour la première place s'est calmée, l'action réelle est revenue à la bataille pour la troisième place.

Querelle personnelle

Tour après tour, virage après virage, Verstappen et Leclerc roulaient roue dans roue, le Néerlandais cherchant à dépasser la Ferrari pour monter sur la dernière marche du podium.

Les deux jeunes hommes de 21 ans, rivaux depuis leur enfance en karting, ont donné un cours magistral d'attaque et de défense, Leclerc prenant de justesse l'ascendant sur son adversaire.

Aucun des deux ne cède le moindre centimètre carré et cela se prolonge dans la voie des stands. Les deux pilotes sont entrés pour un changement de pneu et sont sortis en même temps, se touchant presque à la sortie des stands et continuant à se battre sur la piste, Leclerc continuant à écarter son rival de justesse.

Mais ce combat s'est avéré personnel après la bataille qu'ils ont livrée en Autriche il y a deux semaines. Verstappen a alors pris le dessus, chassant agressivement Leclerc de la tête à un tour de la fin.

L'enquête d'après-course a duré plus de trois heures avant qu'il ne soit finalement décidé que Verstappen n'avait rien fait de mal et qu'il se voyait attribuer la victoire.

Pas de chance, Bottas

Cependant, au 20e tour, le pilote Alfa Romeo Antonio Giovinazzi allait involontairement devenir un protagoniste de ce Grand Prix de Grande-Bretagne riche en action.

L'Italien a bloqué l'arrière de sa voiture et l'a laissée tomber dans les graviers, forçant la voiture de sécurité à entrer en action pour les trois tours suivants.

Hamilton a profité de l'occasion pour passer aux stands alors que le reste du peloton était bloqué derrière la voiture de sécurité et a pris la tête de son Grand Prix national pour la première fois.

Les événements ont mal tourné pour Bottas, qui était passé par les stands seulement deux tours plus tôt et qui, malgré une course sans faille, n'a pas réussi à convertir la pole position en victoire.

Avant la fin de la course, Vettel, quadruple champion du monde, allait connaître une fin embarrassante, alors qu'il est en train de vivre une saison à oublier.

L'Allemand chassait Verstappen au 38e tour et a freiné beaucoup trop tard, percutant l'arrière de la Red Bull.

Vettel a reçu une pénalité de 10 secondes pour son rôle dans l'incident et a fini par terminer à la 16e place.

Le pilote Ferrari se retrouve à la quatrième place du classement des pilotes, à 100 points d'Hamilton.

"Je suis un peu essoufflé", a déclaré le Britannique. "Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier d'être ici aujourd'hui devant mon public.

"Il y a tellement de drapeaux britanniques et chaque année je les vois et on pense s'y habituer mais c'est comme si c'était la première fois et je suis éternellement reconnaissant à tout le monde ici, j'espère que vous avez apprécié la journée.

"J'espère que vous avez apprécié cette journée. C'est l'une des meilleures journées dont je me souvienne. Je me souviens de ma première victoire ici en 2008.

"L'excitation, le bonheur et la joie que j'ai ressentis étaient exactement les mêmes aujourd'hui. On pourrait penser qu'après tant de courses, je m'y habituerais, mais aujourd'hui, j'ai ressenti la même chose que lors de ma première victoire.

