- "S'il vous plaît, remettez-le".

Une véritable rareté Xaver Koppmair et Jamie Jesse ont apporté avec eux lors de leur visite à l'usine de laminage de Pulheim : les amis de la région de Munich avaient une cible de tir ancienne dans leurs bagages.

Selon l'expert Sven Deutschmanek, la cible ne vient pas d'un festival de tir, mais d'un festival de vin ou de vigneron. Cela est suggéré par le design peint sur l'avant et l'inscription enregistrée sur le bord : "Si on atteint finement les cibles, un bon vin attend comme récompense". Les trous de balle indiquent que la cible de tir a effettivement été utilisée.

"Bares für Rares" : l'expertise est supérieure au prix souhaité

Deutschmanek considère que l'objet est "vraiment ancien". Elle souligne l'aigle à double tête de Habsbourg, ce qui signifie qu'elle a été créée au plus tard en 1918. L'expert estime que la date d'origine est d'environ 1880.

Les vendeurs aimeraient en avoir 150 euros pour leur pièce ancienne. Sven Deutschmanek va plus loin : elle estime la valeur entre 200 et 300 euros.

Dans la salle des marchands, l'Autrichien Wolfgang Pauritsch montre immédiatement de l'intérêt pour l'objet. Il commence également les enchères à 50 euros. Pendant ce temps, Walter "Waldi" Lehnertz s'amuse avec la cible de tir. Pauritsch ne peut pas supporter de regarder. "S'il vous plaît, remettez-le simplement très soigneusement à sa place, Waldi", demande-t-il à son collègue. "Faites-moi cette faveur."

"Waldi" s'amuse

Mais "Waldi" n'a pas l'intention de le faire et brise joyeusement la cible en deux : "C'est agréable de s'amuser comme ça", dit le marchand. Despite the damage, Pauritsch increases his bid to 80 euros. However, the two Bavarians do not want to give up the target for that. Pauritsch now offers 100 euros, but that is still not enough: the sellers name 150 euros as their limit.

"The Wolfgang will get it", says "Waldi" from the side. "Be careful, watch your tongue, you're on thin ice right now", Pauritsch warns his colleague. And then offers even 160 euros.

With that, he gets the nod. And the damage caused by "Waldi" should also be repairable: "That can be easily glued", says Daniel Suppes. The buyer is at least satisfied: "That's a dream target", says Pauritsch.

Also read:

Fabian Kahl casts an eye on the ostrich

Virgin Venus leaves Horst Lichter speechless

Cult Ruhrpottler auctions bust for beer and grilled sausages

Lire aussi: