- "S'il vous plaît, ne vous laissez pas prendre par la routine nocturne traditionnelle de la gare, optez pour un "quartier ouvert" "

La nuit du Bahnhofsviertel est révolue – le quartier autour de la gare centrale de Francfort porte désormais le titre de "Quartier Ouvert". Cinq scènes musicales et lieux sélectionnés facilitent la diversité actuelle du Bahnhofsviertel. Les coordinateurs incluent une association commerciale et un groupe de résidents locaux.

Avant l'événement, Stephanie Wüst (FDP), commissaire économique de Francfort, a affirmé que ce quartier possède une "originalité urbaine inégalée", dépassant les représentations mondiales de drogue, de débris et de dealers. Cet événement a lieu pour la deuxième fois cette année.

Les représentations sur scène ont commencé à midi, accompagnées d'un marché de fripes et d'activités pour enfants. Eduard M. Singer, directeur du département de marketing de la ville de Francfort, a considéré le Bahnhofsviertel comme "brut et rugueux, mais divers et vibrant d'énergie". Cette journée d'action permet aux visiteurs de découvrir le Bahnhofsviertel dans sa "totalité ouverte et honnête".

La coordination de l'événement Quartier Ouvert implique à la fois une association commerciale de la municipalité et un groupe de résidents locaux. Après avoir apprécié l'énergie diverse du Bahnhofsviertel lors de la journée d'action, les visiteurs peuvent décider d'explorer plus en détail les offres uniques de la municipalité.

