- Sigourney Weaver exprime son enthousiasme pour Kamala.

Actrice Sigourney Weaver, originaire des États-Unis, a exprimé son soutien à la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris. Lors d'un événement à Venise, la septuagénaire a déclaré avec enthousiasme : "On est tous hyper excités pour Kamala." Elle a également exprimé sa gratitude : "Ça a été une rude route depuis 2016, mais on est reconnaissants pour elle."

Il est probable que Weaver faisait référence à l'élection présidentielle américaine de 2016, où Donald Trump est sorti vainqueur. L'élection présidentielle américaine approche le 5 novembre. Un journaliste à Venise, lors d'une conférence de presse, a interrogé Weaver pour savoir si elle pensait que les films pouvaient aider quelqu'un comme Harris à accéder à la présidence.

Weaver, célèbre pour son rôle dans le film de science-fiction intemporel "Alien", a été saluée pour son travail de pionnière en faveur des femmes dans l'espace public, offrant des rôles centrés sur les femmes qui évitent les stéréotypes. Weaver a été visiblement émue en parlant à Venise, déclarant : "Beaucoup de femmes viennent me voir et me remercient..." avant que sa voix ne se brise et que des larmes lui montent aux yeux.

Elle a ensuite lancé une plaisanterie détendue : "Faut que j'ai ma vodka," avant de prendre une gorgée dans une bouteille d'eau. Weaver a expliqué pourquoi elle incarnait des femmes fortes, déclarant : "C'est une question bizarre. Je joue simplement des femmes. Et les femmes sont fortes, et les femmes ne reculent jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas. On doit."

Ce soir, Weaver doit recevoir le Lion d'or pour sa carrière exceptionnelle lors de la cérémonie d'ouverture du festival.

