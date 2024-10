Siemens Energy estime que cette probabilité est de 20%.

La valeur de l'action de Siemens Energy a plus que doublé au cours de l'année dernière.

Le cours de l'action de Siemens Energy s'est démarqué parmi les meilleures performances de l'indice DAX, avec une augmentation d'environ 190 % au cours des douze derniers mois. Cette croissance a été renforcée par un règlement avec le département de la Justice des États-Unis concernant des allégations de pots-de-vin impliquant une filiale. Le 1er octobre 2024, le cours de l'action a atteint un pic annuel de €34,64.

Les analystes de Deutsche Bank anticipent que Siemens Energy atteindra ses objectifs annuels et maintiennent leur recommandation d'achat, relevant leur prévision de cours de €31 à €38.

Proposition d'investissement

Les investisseurs cherchant un investissement substantiel dans Siemens Energy, qui reste quelque peu sous-évaluée, et souhaitant réduire le risque lié à la propriété des actions tout en visant de forts rendements peuvent envisager d'acheter un certificat bonus à capital protégé avec un haut filet de sécurité.

Au lieu d'acheter des actions directement, les certificats bonus offrent aux investisseurs la possibilité de générer des rendements à deux chiffres annuellement, même en cas de stagnation ou de baisse du prix.

Fonctionnement

Si le cours de l'action de Siemens Energy ne tombe jamais en dessous ou ne touche pas le niveau de €20 à la date d'échéance du certificat, le certificat sera racheté à un niveau bonus de €40,50 le 30 décembre 2025.

Informations cruciales

Le certificat bonus à capital protégé de DZ Bank (ISIN : DE000DQ8FV21) sur Siemens Energy a un niveau bonus et un plafond de €40,50. Le plafond détermine le montant de rachat maximum possible. La barrière active est de €20, et le certificat est disponible à €33,65, avec le cours de l'action de Siemens Energy à €34,40.

Possibilités de profit

L'achat du certificat à €33,65 offre un retour potentiel de 20,36 % (un retour annuel de 17 %) sur une période de 14 mois, à condition que le cours de l'action ne diminue pas de 41,86 % à €20 ou moins.

Risques

Si le cours de l'action de Siemens Energy atteint la barrière de €20 et reste en dessous du plafond à la date d'échéance du certificat, le certificat sera racheté au cours de l'action de clôture, limité par le niveau du plafond. Si cela est inférieur au prix d'achat de €33,65, l'investissement entraînera une perte.

Cet article fournit des informations uniquement et ne représente pas une recommandation d'achat ou de vente d'actions Siemens Energy ou d'autres investissements associés. La précision des données n'est pas garantie.

Les investisseurs intéressés par la diversification de leur portefeuille pourraient envisager d'autres instruments d'équité liés à Siemens Energy, tels que des obligations ou des actions préférentielles, pour atténuer les risques liés à la propriété des actions. Despite the high returns from purchasing a capital-protected bonus certificate, it's essential to consider the potential losses if Siemens Energy's share price falls below the active barrier.

Rather than solely relying on Siemens Energy shares to achieve investment goals, combining different equity instruments like other equity instruments related to Siemens Energy can offer a more balanced and potentially less risky investment strategy.

