- Siemens augmente ses bénéfices - l'automatisation s'affaiblit

Les profits de Siemens affluent à nouveau. Au cours du troisième trimestre de son exercice fiscal, l'entreprise basée à Munich a réalisé un bénéfice net d'environ 2,1 milliards d'euros, a-t-elle annoncé. Cela représente une augmentation de 48 % par rapport au trimestre de l'exercice précédent, qui était alourdi par un effet spécial. Les revenus ont également augmenté - de 4 % à 18,9 milliards d'euros. Toutefois, l'activité importante de l'automatisation dans l'industrie continue de souffrir d'une faible demande.

"La demande élevée et continue d'électrification continue de nous bénéficier", a souligné le PDG de Siemens, Roland Busch. "Un autre moteur de la croissance a été notre activité particulièrement forte de logiciels industriels, qui a réussi à conclure plusieurs accords de licence importants. Cependant, l'activité d'automatisation industrielle reste difficile."

Faible demande chez l'élève modèle

Ces accords de licence ont sauvé la situation financière du segment Digital Industries (DI). En temps normal, il est généralement le meilleur élève du groupe Siemens, mais actuellement, l'activité d'automatisation qui y est basée souffre d'une faible demande et d'une mauvaise utilisation des capacités. Cela est en partie dû au fait que les affaires se déroulent également plus lentement chez les clients et que certains stocks sont toujours réduits. Toutefois, les commandes passées sur le marché important de la Chine pourraient augmenter.

Cette faiblesse actuelle ne semble pas nuire au directeur de Digital Industries, Cedrik Neike. À la veille de la publication des chiffres, Siemens a annoncé que son contrat avait été prolongé jusqu'à l'année 2030. Neike est considéré comme un potentiel successeur à long terme du actuel PDG Busch.

L'autre grand segment, Smart Infrastructure (SI), a connu une croissance généralisée, avec une activité prospère, notamment aux États-Unis. La division ferroviaire beaucoup plus petite, Mobility, a également bien performé.

Prévision confirmée - en partie à la baisse

Compte tenu des développements actuels, Siemens a confirmé son prévision pour son exercice fiscal, qui se termine en septembre. La division des activités entre le bien performant segment Smart Infrastructure et le vacillant Digital Industries est également visible ici : tandis que la marge

Lire aussi: