- Sido a été expulsé du restaurant pour mauvaise conduite à table.

Ma ville, mon quartier, mon quartier, ma zone, ma rue, ma maison, mon pâté de maisons," rappe Sido dans l'une de ses chansons les plus célèbres, mais apparemment pas "son restaurant". Le week-end dernier, il y a eu une altercation au restaurant culinaire de Berlin "Dicke Paula" à Tegel, et le rappeur a été rapporté comme ayant été expulsé.

Selon l'influenceur "Blocki030", dont le nom civil est Daniel Kallweit, le rappeur était également impliqué. Il a rendu l'histoire publique sur les réseaux sociaux. Le problème était que les hommes à la table ont été invités à enlever leurs casquettes, car cela est considéré comme une bonne manière à table. Les trois hommes à la table ont été rapportés comme ayant été invités à le faire par le personnel de "Dicke Paula", mais au lieu de se conformer, la situation a dégénéré.

Selon la propriétaire Gina Kahl-Reißner, qui a confirmé l'incident au "Tagesspiegel", il y a eu une discussion animée immédiate qui s'est terminée par une menace de rendre l'incident public. Elle-même n'a pas reconnu le rappeur Sido à la table à ce moment-là et n'a pas spécifié lequel des trois hommes a menacé. Tous les trois hommes ont ensuite été invités à quitter le restaurant.

Sido est reportedly devenu furieux après

Cependant, l'influenceur "Blocki030" a tenu parole. Dans une vidéo, Kallweit a critiqué la qualité de la nourriture à "Dicke Paula", en disant qu'elle était sale, le personnel avait l'air surmené et elle n'était cuite qu'une fois par semaine. Il a également accusé la propriétaire de s'enrichir et a trouvé les augmentations de prix inappropriées. Sido est également rapporté comme ayant devenu furieux après et a envoyé plusieurs messages vocaux en colère.

La propriétaire a déclaré au "Tagesspiegel" qu'il n'y a pas de réduction VIP et que les mêmes manières à table s'appliquent à chaque invité. Gina Kahl-Reißner a ajouté : "La 'Dicke Paula' est mon salon. Je cuisine selon les recettes de ma grand-mère de Thuringe, alors mes règles s'appliquent ici - les règles de l'école, comme chez grand-mère." Elle a également noté que l'interdiction de casquettes à "Dicke Paula" n'est pas nouvelle, et elle a même écrit une chanson à ce sujet l'année dernière.

Les trois hommes à la table auraient dû se conformer à l'interdiction de casquettes, car respecter les manières à table est important pendant les repas. La colère de Sido a continué après l'incident, car il a envoyé plusieurs messages vocaux en colère en réponse.

