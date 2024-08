Sid Wilson, membre du groupe Slipknot, est hospitalisé à cause de brûlures.

Dans un accident de feu de joie, le DJ de Slipknot, Sid Wilson, a subi de graves blessures. Selon sa petite amie, Kelly Osbourne, le feu a explosé de manière inattendue. Cependant, le musicien est déterminé à assurer ses apparitions en concert.

Le célèbre membre de Slipknot et DJ du groupe de metal, Sid Wilson, a été transporté à l'hôpital avec des brûlures. Les rapports suggèrent que l'incident s'est produit pendant l'allumage d'un feu de joie sur une ferme qu'il partage avec Osbourne et leur fils Sidney. Le feu aurait apparemment tourné à l'explosion, comme le montrent les publications sur Instagram de Wilson et Osbourne.

Wilson a publié des vidéos de l'hôpital. Dans cet incident malheureux, il a subi des brûlures du deuxième degré sur le visage et les bras, comme il l'a détaillé dans une publication. Les blessures sont visibles dans les clips, avec une teinte rouge vif sur ses bras et son visage, ses lèvres gonflées et des cloques apparentes.

Osbourne a rendu visite à Wilson à l'hôpital. "Évitez de jouer avec des tas enflammés", a-t-elle averti, accompagnée d'un signe de tête négatif dans une histoire Instagram. "Il s'est transformé en flamme et l'a projetée partout."

Malgré les brûlures, le membre de Slipknot, Wilson, reste déterminé sur Instagram. "Je vais bien, et je m'en fiche de ce que ça prend, je vous retrouverai sur scène", a-t-il rassuré dans une publication.

De plus, le compte Instagram officiel de Slipknot a indiqué : "Notre camarade Sid Wilson a subi des blessures aujourd'hui suite à un incendie. Il se remet avec sa famille et sera sur scène avec nous lors de notre spectacle à Rocklahoma prochainement. Il apprécie tous les vœux de rétablissement et a hâte de vous voir bientôt." Slipknot est prévu pour se produire lors du festival Rocklahoma de trois jours à Oklahoma le 1er septembre.

