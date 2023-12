Si vous avez besoin d'un plan de siège pour éviter les bébés qui pleurent, c'est vous le problème.

Elle ne prenait ni sa tétine ni son biberon. Elle ne réagissait pas aux bercements, aux chants ou aux lectures. Elle se contentait de gémir. Et elle a pleuré et pleuré.

J'étais bouleversée et je voulais la calmer. Je voulais la réconforter, mais surtout, je voulais qu'elle s'arrête parce que je supposais qu'elle dérangeait tous les passagers autour de nous.

Au bout de quelques minutes, la femme assise devant nous s'est retournée et a ordonné sévèrement : "J'ai cinq petits-enfants. Vous devez promener ce bébé. Promenez-la !" Ma femme s'est levée et l'a promenée, de haut en bas de l'allée, et après quelques minutes, notre fille s'est calmée et a fini par s'endormir dans ses bras.

Grand-mère nous a aidés

À l'époque, l'ordre donné par le passager de la première rangée nous a semblé sévère, mais nous ne l'avons jamais oublié. Nous avons vraiment apprécié ce précieux conseil parental, ainsi que l'esprit qui, je crois, l'a généré.

Cette grand-mère savait qu'il est difficile d'avoir un bébé qui pleure dans un avion, d'être le passager que tout le monde juge. La grand-mère était probablement agacée, mais elle a été constructive et, en fin de compte, elle nous a rendu service, ainsi qu'à tous ceux qui nous entouraient.

Beaucoup de voyageurs pourraient s'inspirer de cette grand-mère en matière d'empathie et d'esprit de communauté.

Et les compagnies aériennes aussi.

L'outil de sélection des sièges de Japan Airlines

Le 26 septembre, Japan Airlines a annoncé la mise en place d'un nouvel outil de réservation, vraisemblablement destiné aux voyageurs qui souhaitent éviter les pleurs de leurs enfants sur les vols.

"Les passagers qui voyagent avec des enfants âgés de 8 jours à 2 ans et qui sélectionnent leur siège sur le site web de JAL verront une icône représentant un enfant s'afficher sur leur siège à l'écran de sélection des sièges", peut-on lire sur le site web de la compagnie aérienne.

De nombreux voyageurs ont accueilli l'annonce de manière hargneuse, comme l'a fait un utilisateur de Twitter : "Les meilleurs d'entre eux peuvent même donner des coups de pied dans le dossier de mon siège pendant que les parents les ignorent et que je perds patience. Il faut donner du soutien aux Japonais.

Un autre applaudit : "Système très utile ! Je déteste prendre l'avion avec des petits enfants à bord, ils pleurent toujours aussi fort qu'ils le peuvent. Je suis littéralement [sic] prêt à payer plus cher pour voler sans enfants à bord."

Une règle de la compagnie aérienne qui encourage la division

Mais cette politique est problématique pour un certain nombre de raisons.

Nous vivons dans un monde où ceux qui ont les moyens économiques peuvent s'isoler de toute personne qui les gêne.

Que diriez-vous d'un outil qui me permettrait d'éviter les racistes, les homophobes, ceux qui parlent fort, ceux qui consomment trop d'alcool, ceux qui ronflent, ceux qui ont une petite vessie ou des flatulences, ceux qui se coupent les ongles sur la planche ? Les mansuétudes ? Ceux qui répandent la mansuétude ? Qu'en est-il des passagers adultes indisciplinés ?

Si je dois m'asseoir à côté de vous (voir les catégories ci-dessus), vous devrez peut-être vous asseoir à côté de moi. Vivre dans un monde diversifié signifie notamment que l'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut - c'est une leçon que les parents essaient d'enseigner à leurs enfants, mais beaucoup d'adultes auraient également besoin d'un cours de rattrapage.

Une politique qui permet aux voyageurs d'éviter de s'asseoir à proximité d'enfants en bas âge oppose les parents et les personnes qui n'ont pas d'enfants, et crée un fossé entre les personnes qui aiment jouer à cache-cache avec un bébé et celles qui sont réticentes à l'égard des enfants.

Oui, les bébés qui pleurent sont ennuyeux

Je comprends que les bébés qui pleurent soient ennuyeux.

Ils le sont aussi pour les parents, et la plupart des parents que je connais se sentent gênés et contrits lorsqu'un enfant pleure ou fait des siennes à bord. La plupart des parents que je connais ne veulent pas troubler la tranquillité de quelqu'un s'ils peuvent l'éviter et feront tout pour que ces pleurs cessent.

Mais parfois, on ne peut pas. Et vivre en société avec d'autres personnes, c'est accepter les choses qui dérangent. Alors que le monde est si polarisé, avons-nous vraiment besoin que les compagnies aériennes encouragent les voyageurs à être plus égoïstes, moins soucieux de la communauté et moins empathiques à l'égard d'autrui ?

Les parents ne peuvent pas toujours contrôler le comportement de leurs enfants. Oui, certains parents sont paresseux ou trop permissifs. Mais il arrive que les enfants pleurent, et on ne peut pas toujours les faire cesser en un instant. Ce n'est pas une raison pour ne pas voyager avec des enfants.

Les voyages sont bons et sains pour les adultes comme pour les enfants. Ils contribuent à faire de nous des citoyens du monde mieux éduqués. C'est ainsi que nous leur apprenons à être tolérants à l'égard de personnes différentes d'eux et à comprendre que les coutumes diffèrent d'un pays à l'autre.

Au-delà des voyages d'agrément, il est parfois nécessaire d'emmener un enfant en avion. Des membres de la famille tombent malades et vous devez leur rendre visite, ou quelqu'un reçoit un diplôme et vous voulez le fêter. Et parfois, les enfants pleurent pour de bonnes raisons : changements de pression atmosphérique, turbulences, ajustements de fuseaux horaires, retards de vols et problèmes médicaux, pour n'en citer que quelques-uns.

Ne nous faites pas sentir mal

Faire en sorte que les parents se sentent mal de voyager avec des enfants qui ne se comportent pas toujours parfaitement et calmement n'est pas seulement inefficace. Ce n'est pas gentil.

C'est aussi souvent sexiste. La honte des parents se traduit la plupart du temps par la honte des mères. Bien sûr, il incombe aux pères de s'occuper de leurs enfants pendant les vols, et nombre d'entre eux le font, mais les mères assument toujours une plus grande part de la charge des enfants, et cela s'étend probablement au temps passé dans les avions.

Il n'est pas nécessaire d'écouter trop longtemps ou trop fort pour entendre quelqu'un juger l'éducation d'une mère. Nous travaillons trop en dehors de la maison. Nous ne travaillons pas en dehors de la maison, donc nous devons être paresseuses. Nous n'accordons pas assez d'attention à nos enfants. Nous gérons la vie de nos enfants à la manière d'un bulldozer. Et ainsi de suite.

Ainsi, lorsque j'entends un bébé pleurer dans un avion, je peux me sentir irrité, surtout si je suis fatigué ou stressé, mais j'essaie de ne pas être une personne de plus qui juge la femme qui n'arrive pas à faire taire son enfant dans un espace restreint. J'essaie d'imaginer qu'elle fait de son mieux.

Je sais aussi que son enfant s'en sortira probablement, comme l'ont fait mes enfants (aujourd'hui âgés de 10 et 12 ans). C'est un état temporaire. J'aimerais pouvoir en dire autant des adultes qui se comportent mal dans les avions.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com