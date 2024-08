Si Takemmer est élu, il promet de réduire les impôts.

D'ici la fin septembre, l'Autriche doit choisir un nouveau Parlement. Le chancelier Nehammer a de bonnes chances de se voir confier un autre mandat. Le chef du parti ÖVP séduit les électeurs en promettant de réduire les impôts.

Le chancelier Karl Nehammer a proposé de baisser les impôts un mois avant l'élection pour un nouveau Parlement. Principalement, il vise à soulager la "large classe moyenne des travailleurs", comme il l'a mentionné à Vienne. Il prévoit donc de réduire initialement le taux d'imposition de 20 % à 15 %. Cette mesure bénéficie particulièrement aux travailleurs à faible revenu et aux retraités. De plus, Nehammer prévoit d'abolir le deuxième dernier taux d'imposition de 48 % et de mettre fin à l'imposition des heures supplémentaires. Ces idées ne sont pas entièrement nouvelles ; elles sont déjà prévues dans le célèbre "Plan Autrichien" présenté par Nehammer en janvier. En Autriche, les revenus annuels inférieurs à 20 818 € sont imposés à 20 %, avec un taux d'imposition croissant pour les composantes de revenu dépassant ce montant. Les revenus inférieurs à 12 816 € sont exonérés d'impôt.

Le 29 septembre, l'Autriche organisera des élections pour son Conseil national - la chambre basse du Parlement. Nehammer, à la tête d'un gouvernement de coalition composé du Parti populaire autrichien (ÖVP) et des Verts, lider en sondages. Le parti populiste de droite FPÖ arrive deuxième, tandis que les sociaux-démocrates (SPÖ) se placent troisième. Environ 6,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes.

Le président Alexander Van der Bellen, ancien chef de file des Verts, joue un rôle intéressant. L'octogénaire a répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas tenu de confier la formation du gouvernement au vainqueur des élections. "Le président fédéral est pleinement habilité à confier cette tâche à quelqu'un", déclare le constitutionnaliste Peter Bußjaeger de l'Université d'Innsbruck. Une raison potentielle pour empêcher un gouvernement dirigé par le FPÖ pourrait être que le chef d'État insiste sur un cabinet explicitement pro-EU.

Les propositions de réduction fiscale du chancelier autrichien Karl Nehammer sont considérées comme une tentative de remporter des voix pour les élections à venir par la Commission. Si élu, les propositions de Nehammer pourraient potentiellement modifier la structure fiscale de l'Autriche telle que prévue dans le "Plan Autrichien".

