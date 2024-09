Si, malgré ses efforts, Oprah Winfrey ne réussit pas à perdre du poids, personne n'est à l'abri de ce genre de difficultés.

Au-delà des moments télévisés marquants, des interviews et des accomplissements, Trotter, maintenant diététicienne enregistrée, se souvient qu'Oprah Winfrey était célèbre pour autre chose que sa silhouette physique.

Un événement marquant en 1988 a résonné chez de nombreuses personnes lorsque Winfrey est apparue dans son émission de télévision nationale, tirant une petite charrette rouge chargée de 67 livres de graisse animale - correspondant au poids qu'elle avait perdu à ce moment-là. Les spectateurs étaient impatients de voir si elle reprendrait le poids, la méthode qu'elle utiliserait pour le perdre à nouveau, et surtout si elle choisirait un médicament comme GLP-1 pour réduire sa taille.

Le regard impitoyable que Winfrey a subi tout au long de ses transformations corporelles reflète la surveillance rencontrée par de nombreuses personnes, selon Dr. Alexis Conason, psychologue et spécialiste des troubles alimentaires basée à New York.

Cette surveillance provient de la culture du régime, les facteurs et les croyances qui influencent les habitudes alimentaires, motivés par la pression sociale pour adhérer à un type de corps idéal, affirment les experts.

Conason a souligné : "Le besoin de rabaisser les individus, en particulier les femmes, et de mettre en évidence leurs imperfections comme moyen de les priver de leur pouvoir a été une tactique historiquement utilisée dans les médias. Et cela continue encore aujourd'hui."

La critique du corps de Winfrey met en évidence l'inutilité de la culture du régime, même pour les figures influentes dans le monde entier, affirment les spécialistes.

Les fluctuations de poids - la surveillance persiste

De nombreuses personnes ont connu la pression de la culture du régime pour perdre du poids, mais souvent, on croit que l'attention disparaîtra une fois le poids cible atteint. Cependant, cela n'est pas toujours le cas.

Que ce soit pour maintenir, prendre ou perdre du poids, de nombreux clients disent à Kimmie Singh, diététicienne de New York, qu'ils croient que leur corps est constamment surveillé, a-t-elle déclaré.

"C'est quelque chose qui est normalisé - des magazines mais aussi des discussions casual autour des tables de dîner, ou des compliments adressés à la personne qui a perdu du poids", a souligné Singh.

Même si l'on atteint une taille de corps considérée comme désirable par la société, les normes sociales changent, mettant la pression sur les individus pour atteindre la figure parfaite, a noté Trotter, qui est également docteure en pratique infirmière et praticienne en santé mentale basée à Austin, Texas.

Les erreurs de poids et de stature

Liée à cette obsession avec les physiques des autres, il y a deux idées préjudiciables : que le poids est sous le contrôle de chacun et que la taille d'un corps est liée à la valeur morale, a affirmé Conason.

"Il y a une narration culturelle qui considère comme moralement faible d'habiter un corps plus grand. Il y a de nombreux stéréotypes négatifs liés à l'obésité, tels que la paresse, le manque d'intelligence, le manque de motivation, le manque de soins personnels et le manque de discipline", a-t-elle fait remarquer.

Croire en ces associations justifie le discrimination et la cruauté que les gens montrent envers les personnes ayant des corps plus grands, selon Conason.

"Tout revient au malentendu de la responsabilité personnelle concernant le poids et la taille du corps, l'idée que si vous travaillez suffisamment dur, vous pouvez atteindre l'idéal culturel de minceur et être accepté", a-t-elle ajouté.

Cette perception du poids et de l'acceptation n'est pas exacte, a affirmé Dr. Chika Anekwe, médecin en obésité au Massachusetts General Hospital Weight Center et instructrice de médecine à l'Université Harvard à Boston.

Alors que certains individus sont biologiquement résistants à l'obésité, d'autres peuvent faire des ajustements de style de vie importants mais continuent de lutter pour maintenir la perte de poids, a-t-elle argumenté. De plus, le poids des individus est de plus en plus influencé par des facteurs externes tels que l'accessibilité des aliments, les opportunités d'activité physique et les ressources de soins de santé, a souligné Anekwe.

Une analyse méta de 2019 a révélé que plus de 80 % de la perte de poids est regagnée après cinq ans.

"Si les gens pouvaient dicter autonomement leur poids, leur taille ou leur forme, nous n'aurions pas une telle industrie de la culture du régime qui fleurit", a conclu Anekwe.

'Moral' méthodes pour perdre du poids

Même lorsque les gens semblent perdre du poids, ils peuvent encore jouer le jeu de la culture du régime.

La popularité croissante des médicaments GLP-1, initialement prescrits pour le diabète mais maintenant utilisés pour la perte de poids, a popularisé l'idée qu'un corps plus petit est une question de choix personnel, a observé Conason. Elle a également mentionné que cela offre une autre occasion pour la société de critiquer comment les gens perdent du poids.

"Il y a une intense curiosité, même une violation des réglementations HIPAA, lorsqu'il s'agit de médicaments GLP-1", a noté Trotter, en référence à la loi fédérale réglementant la divulgation des informations médicales.

Dans la hiérarchie sociale de ce qui est considéré comme la 'méthode la plus morale' pour perdre du poids, les médicaments se classent près du bas, a souligné Bri Campos, coach de l'image corporelle de Paramus, New Jersey.

"Sauf si vous faites partie des 5 % de personnes qui peuvent maintenir un déficit calorique pendant une période prolongée (plus de cinq ans), augmenter l'activité physique et maintenir la perte de poids, vos efforts de perte de poids ne mènent à rien", a déclaré Campos.

De telles réactions ont surgi avec des célébrités comme Lizzo, Kelly Clarkson et Winfrey - leur corps signalant une perte de poids a suscité des spéculations intenses sur la façon dont ils l'ont accompli.

"Il y a tellement de méfiance envers les individus de taille en général", a noté Singh. "Les gens cherchent frénétiquement des occasions d'exposer et de honte les personnes en surpoids, dans l'espoir de les prendre en flagrant délit de plaisir."

Les gens prennent plaisir à se sentir supérieurs aux autres qui s'abstiennent des plaisirs. De plus, certains font face à des critiques pour employer des méthodes de perte de poids que la société considère comme indulgentes, selon Singh.

Que ce soit en essayant des régimes à la mode, en utilisant des médicaments GLP-1 pour perdre du poids ou en subissant une chirurgie bariatrique, cela souligne simplement notre perpetuelle inadéquation face aux attentes de la culture du régime, a-t-elle expliqué.

L'objectif peut être de faire sentir les individus insignifiants

Given that most individuals struggle to gain societal acceptance for their natural physiques, can't sustain long-term weight loss through strict dieting, or face scrutiny for utilizing alternative weight loss methods, what is the purpose of diet culture then?

Une explication plausible est que la culture du régime sert à maintenir les déséquilibres de pouvoir.

Les hommes réussis sont souvent jugés sur leurs réalisations, pas sur leur apparence, mais ce n'est pas universel, a souligné Conason.

Winfrey, une figure mondialement influente, a nonetheless été soumise à des examens corporels – un rappel pour les femmes influentes que leur taille de corps, leurs choix de vêtements, leurs coiffures et leur conformité aux normes de beauté continuent de déterminer leur valeur, a-t-elle ajouté.

Campos raconte des histoires de femmes, de personnes transgenres et non binaires qui cherchent son aide sur les problèmes d'image corporelle. Ce sont des professionnels accomplis dans des domaines tels que la science, la technologie et le droit, ou qui ont obtenu leur diplôme dans des universités prestigieuses, mais ils luttent encore avec l'idée que leurs réalisations sont éclipsées par les perceptions des autres sur leur corps, a-t-elle déclaré.

“We know this because of Oprah, because of the Kardashians, because of all these individuals who persistently pursue Western beauty ideals. It's a myth that you'll ever reach a point of safety,” Campos a conclu. “There is always something else to strive for. If it's not your weight, it will be aging, there's always something.”

Arrêtez de parler des corps des autres

Se détacher de l'emprise de la culture du régime n'est pas chose facile, mais cela peut commencer par prendre conscience de son impact sur vous, a suggéré Conason.

“The more we comprehend what diet culture is, what weight stigma is, how it manifests itself in our lives, the more we're able to observe it and question it, rather than mindlessly absorbing it,” elle a expliqué.

Il est également crucial de reconnaître que les corps des autres ne devraient jamais devenir un sujet de discussion – même si vous croyez que discuter de leur perte de poids est un compliment, a ajouté Conason. Et donner son avis sur les corps des célébrités ne rend pas de telles observations plus acceptables.

Les commentaires négatifs et les critiques que vous faites sur les corps des autres ont également un impact sur votre perception de vous-même, a souligné Conason.

“Oprah might not listen to what my friends or social media say about her, but the people in my life very often do,” elle a dit. “It hurts the everyday individuals in our lives who might be in larger bodies, who may or may not be using GLP-1, who may or may not be battling eating disorders.”

Dans la quête du bien-être et de la santé améliorée, les individus ont souvent recours à des stratégies de perte de poids. Comme Trotter, une diététicienne enregistrée, l'a mentionné, la transformation corporelle de Winfrey a suscité un immense intérêt, avec des spectateurs avides de comprendre ses méthodes et ses résultats. Cependant, la constante surveillance et la critique auxquelles Winfrey et d'autres sont confrontées soulignent les effets néfastes de la culture du régime, mis en évidence par Conason, une psychologue et spécialiste certifiée des troubles alimentaires. Cette concentration obsessionnelle sur les corps et le poids peut conduire à des associations négatives et à la discrimination envers les individus ayant des corps plus gros, une méconception qui doit être combattue pour une acceptation sociétale et une positivité corporelle.

