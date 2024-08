- Si l'Ukraine ferme son dernier pipeline, les prix du gaz naturel pourraient-ils augmenter?

Terreur éternelle: Les gazoducs en provenance de Russie ont cessé de fonctionner. L'Allemagne s'est affranchie de cette source, mais l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie restent dépendantes du gaz russe via le pipeline. Cette dépendance touche à sa fin. Volodymyr Zelenskyy, le président ukrainien, a annoncé que le contrat de cinq ans pour l'utilisation du pipeline ukrainien ne serait pas renouvelé et expirera en décembre. La Russie a répliqué en proférant des menaces. Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a menacé les consommateurs européens d'une augmentation significative des prix du gaz. Cependant, il y a de sérieuses doutes à ce sujet.

Les prix du gaz explosent en raison du conflit en Ukraine

Le conflit en Ukraine a entraîné une augmentation spectaculaire des prix du gaz. Les nouveaux clients privés en Allemagne ont dû payer jusqu'à 40 centimes par kilowattheure aux fournisseurs de gaz après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Cependant, les prix ont depuis chuté en dessous de dix centimes. Le temps clément et une économie morose, qui a réduit la demande d'énergie, ont également joué un rôle. Surtout, les importations de gaz naturel liquéfié et les approvisionnements en provenance des Pays-Bas et de la Norvège ont comblé le vide.

Il n'est pas surprenant que l'Ukraine laisse expirer l'utilisation du seul pipeline restant. Le pays s'est efforcé Recently de se présenter comme fiable et n'a pas l'intention de soutenir davantage le business de l'énergie russe. L'Ukraine accepte la perte des frais de transit du gaz, qui s'élevaient à 1,4 milliard d'euros en 2022, selon la banque centrale.

Les dommages de guerre pourraient augmenter les prix

Les derniers clients européens du gaz russe par pipeline réduisent leur dépendance. Par exemple, en Autriche, 98 % des importations de gaz provenaient de Russie à la fin de 2023, mais cette part a diminué à 83 % en juin de cette année. Le gaz naturel liquéfié est abondant et facilement disponible à des prix équitables sur le marché mondial. Des discussions sont également en cours concernant les approvisionnements en gaz en provenance d'Azerbaïdjan, qui devraient traverser le territoire russe. De plus, la Russie continue d'alimenter en gaz naturel liquéfié l'Union européenne Despite all sanctions. According to CREA data, it supplied an astounding 3.6 billion euros worth during the first half of 2024 alone. La Hongrie obtient une grande partie de son gaz de la Russie via un pipeline qui traverse la mer Noire et la Turquie.

Des hausses de prix sont attendues si le pipeline est endommagé en raison de la guerre. Cela pourrait se produire à tout moment, car le hub gazier russe de Sudzha se trouve précisément dans la région frontalière où les troupes ukrainiennes ont avancé. L'offensive a

