Si les travailleurs du port se mettent en grève pendant longtemps, attendez- vous à ce que les bananes, l'alcool, le chocolat et les cerises soient rares.

Les entreprises surveillent de près la deadline du 12:01 am mardi, avec peu d'indications de progrès pour conclure un accord afin d'éviter une grève de dizaines de milliers de travailleurs portuaires. De nombreuses entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour se préparer à une éventuelle fermeture, mais il y a des limites.

Il n'est ni financier ni logistique judicieux de transporter de nombreux biens qui arrivent aux ports de la côte Est par des itinéraires alternatifs ou par air. Cela signifie que les États-Unis pourraient connaître des pénuries de produits tels que le chocolat, les boissons alcoolisées, les fruits populaires, notamment les bananes et les cerises, et certains modèles de véhicules si la grève se prolonge.

Les achats de fêtes de fin d'année ne sont pas affectés

La bonne nouvelle est que vos achats de fêtes de fin d'année pourraient ne pas être aussi impactés que vous pourriez le craindre. En général, 70 % des marchandises que les détaillants stockent pour les fêtes sont déjà expédiées par les ports à cette époque de l'année. En raison de la menace de grève, ce pourcentage est même plus élevé cette année.

Selon Jonathan Gold, vice-président de la chaîne d'approvisionnement et de la politique douanière de la Fédération nationale du commerce de détail, "la saison de pointe des expéditions se déroule généralement de juillet à début novembre. Cette année, ils ont certainement avancé leur timing, pour commencer en fin mai ou début juin."

Gold a admis que tous les produits que les détaillants prévoient d'offrir aux acheteurs des fêtes de fin d'année n'ont pas encore été livrés. "Il y a des limites à ce que vous pouvez apporter à un moment donné", a-t-il déclaré. La fédération du commerce de détail et ses membres s'inquiètent de savoir combien de temps il faudra pour se remettre même d'une grève brève.

"Une fermeture d'une journée prend trois à cinq jours pour se remettre", a-t-il déclaré. "Plus ça dure, plus c'est grave."

Il a déclaré que le dernier grand différend syndical aux ports de la côte ouest, un lock-out de 11 jours des travailleurs syndicaux en 2002, avait pris six mois pour revenir à la normale.

Bananes, bananes, bananes

La plupart des produits de fêtes de fin d'année peuvent être stockés dans des entrepôts ou des conteneurs pendant plusieurs mois. Cependant, les produits périssables, tels que les fruits et les légumes, transitent par les ports et ne peuvent pas être stockés pendant de longues périodes. Le meilleur exemple en est les bananes, le fruit le plus populaire aux États-Unis.

La plupart des bananes consommées aux États-Unis sont importées, et 1,2 million de tonnes de bananes passent par les ports représentés par l'ILA. Plus d'un quart de la consommation de bananes aux États-Unis passe par ces ports, selon les chiffres de l'Union américaine des agriculteurs.

Cependant, d'autres importations sont également en danger, notamment 90 % des cerises importées et une partie importante d'autres fruits. Bien qu'il y ait des sources domestiques de ces produits, telles que les cerises du Michigan et des États de la côte ouest, la demande pour le produit est plus élevée que ce que les producteurs américains peuvent fournir.

Les spécialités alimentaires, telles que le chocolat et les viandes importées d'Europe, sont également en danger de manquer rapidement de stock.

Les consommateurs qui apprécient les produits d'origine étrangère seront touchés, et ces produits deviendront au moins plus chers.

Les matières premières utilisées par les producteurs alimentaires américains, telles que le cacao et le sucre, passent également par les ports et sont en danger d'être touchées. Les ingrédients pour le chocolat d'Halloween sont déjà arrivés, et il est peu probable qu'ils affectent la production pour Noël. Cependant, la production pour le début de l'année prochaine pourrait être affectée, en fonction de la durée de la grève, ce qui rendrait difficile de trouver des friandises pour la Saint-Valentin.

Profitez-en tant que vous le pouvez

Les amateurs américains ont de nombreuses options domestiques s'ils veulent boire un verre. Cependant, de nombreux préfèrent les importations d'Europe, d'Amérique du Sud ou des Caraïbes, telles que la bière allemande, le vin français, le whisky écossais et irlandais ou le rhum et la tequila.

Les boissons et les spiritueux importés sont des produits majeurs manipulés au Port de New York et du New Jersey, le plus grand port qui pourrait être fermé par cette grève et le troisième plus grand du pays.

"Cette grève potentielle intervient au pire moment", a déclaré Chris Swonger, PDG du Conseil des spiritueux distillés, à CNN. "Nous nous préparons pour la grande période de vente de l'année pour les spiritueux, qui approche des fêtes. Même une grève d'une journée pourrait avoir des conséquences significatives."

Alors que Swonger a déclaré que ses membres avaient également effectué des expéditions anticipées avant la deadline de la grève, il a admis qu'ils n'avaient pas pu tout apporter pour le reste de l'année.

"Vous pourriez voir un impact dans le magasin d'alcool dans un mois, en fonction de l'inventaire", a-t-il déclaré.

De plus, 18 % de la bière consommée aux États-Unis est importée, ainsi que 25 % à 33 % du vin, et presque tout le rhum. De nombreux

Il y a quelques années, la pénurie de véhicules neufs et la hausse des prix qui s'est ensuivie étaient dues au manque de composants essentiels nécessaires à leur assemblage. Cette situation était due à des problèmes d'approvisionnement. Malheureusement, des conflits potentiels du travail pourraient réintroduire ces problèmes, affectant l'approvisionnement en pièces automobiles, pas seulement des sources locales, mais même des marchés étrangers comme l'Europe et l'Asie. Il est important de noter que même si un constructeur automobile parvient à se procurer la plupart des pièces nécessaires par les ports, il ne peut pas terminer une voiture avec seulement 99% de ses composants.

Chris Frey, responsable senior de l'intelligence économique chez Cox, a déclaré : "Avec des installations de fabrication situées dans le Midwest, divers établissements pourraient faire face à des conséquences influencées par leurs tactiques opérationnelles - que ce soit en adoptant la livraison à temps ou en conservant des stocks." En général, l'industrie automobile dépend heavily d'une chaîne d'approvisionnement bien huilée et hautement coordonnée. Les problèmes dans ce système complexe peuvent entraîner des conséquences rapides et douloureuses.

Malgré la grève potentielle, la plupart des marchandises de vacances ont déjà été expédiées et sont peu susceptibles d'être considérablement affectées. Cependant, des produits périssables comme les bananes et certains fruits, ainsi que les aliments et boissons importés, pourraient connaître des pénuries et des augmentations de prix en raison de la grève.

