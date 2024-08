- Si les circonstances le permettent, il s'efforcera de se présenter à nouveau au CES.

À partir du 16 août, Tom Neuwirth (35 ans), également connu sous son personnage artistique Conchita Wurst, se lance dans une chasse aux meilleures bandas de tribute. Il prend place sur le jury de l'émission "The Tribute - The Show of Music Legends" sur Sat.1, aux côtés de Yvonne Catterfeld (44 ans) et Bertram Engel (66 ans). En outre, le chanteur et batteur d'Udo Lindenberg (78 ans), ainsi que Peter Maffay (74 ans), rejoignent le musicien autrichien pour évaluer 12 bandas de couverture. La diffusion commence le 16 août (20h15), avec des épisodes disponibles sur Joyn une semaine à l'avance.

Dans une interview accordée à spot on news, le chanteur parle de ses attentes vis-à-vis des bandas de tribute, de l'été parfait, d'un éventuel retour à l'ESC et de sa propre motivation. Il partage également ses expériences de son premier rôle dans "Luziwuzi".

Dans l'émission, vous cherchez les meilleures bandas de couverture. Bien que vous ayez vous-même exploré les couvertures, avec quel artiste aimeriez-vous collaborer sur l'une de leurs chansons ?

Tom Neuwirth : Cher est mon choix numéro un, même si nous n'avons jamais eu de lien auparavant. Elle a tweeté à mon sujet une fois, donc nous sommes plus ou moins les meilleurs amis maintenant, n'est-ce pas ? J'adorerais travailler sur une version piano de "Believe", qui est toujours un favori du public.

Neuwirth : Cette question est délicate. Il faut de l'authenticité, mais il est également important d'apporter son propre style et sa personnalité. Connectez-vous émotionnellement avec votre public et ajoutez votre touche personnelle. Si vous vous contentez d'imiter l'original, vous pouvez peut-être réussir votre performance de couverture, mais pour vraiment briller, trouvez votre voix dans le travail d'un autre artiste.

Dix ans se sont écoulés depuis votre victoire à l'ESC. Préférez-vous concourir aujourd'hui ou chérir votre rôle de pionnier de la diversité ?

Neuwirth : Tout se passe comme cela doit se passer, et je suis éternellement reconnaissant pour le privilège de ce moment. Je suis satisfait des vies façonnées et des moments partagés au sein de la communauté. Cependant, je ne peux m'empêcher de ressentir l'esprit compétitif en voyant Loreen gagner à nouveau. Si la bonne chanson et la bonne vision se matérialisent, je serais prêt à essayer à nouveau. Mais pour l'instant, je respecterai ce qui s'est passé et je continuerai d'attendre mon tour.

Neuwirth : Absolument, je me porte bien mieux maintenant. L'âge et la sagesse ont joué un rôle, surtout considérant que j'avais 25 ans à l'époque. Ma courbe d'apprentissage était raide, mais maintenant je gérerais les choses différemment. Prendre la responsabilité de ses actions et de sa croissance est crucial. Je m'appuie sur mes amis, ma famille et ma propre détermination en période difficile.

Pouvez-vous vous rappeler une situation spécifique où vous auriez aimé agir différemment ?

Neuwirth : Mon manque d'expertise professionnelle et mon ego surdimensionné m'ont handicapé à l'époque. Je n'avais pas confiance en moi pour m'imposer dans les décisions commerciales et musicales. Maintenant, j'ai un sens de moi-même plus fort et je suis moins troublé par mon ego. J'apprécie les défis et la réflexion personnelle de l'époque.

En parlant d'une autre chanson : il y a trois ans, vous avez sorti le ensoleillé "Malibu", qui met encore un sourire sur les visages des gens par les chaudes journées d'été. Vous écrivez des vers sur des escapades à la plage et des amours estivales éphémères. Dans quelle mesure cette chanson résonne-t-elle avec vos vibrations estivales actuelles ?

Neuwirth : (Rit) Je n'ai pas encore atteint la plage, mais j'espère y arriver cette saison. Je suis un peu un aficionado de la plage. Mes amis disent souvent : "Je ne peux pas passer deux semaines à me prélasser sur la plage." Et je réponds : "Oui, je peux." Je peux facilement passer deux semaines avec un livre, sans bouger d'un pouce. C'est ce à quoi je suis vraiment impatient.

Vous avez également fait vos débuts au théâtre cette année. Cette expérience a-t-elle été un plaisir pour vous ? Aimez-vous explorer de nouvelles couches de vous-même ?

Neuwirth :

Neuwirth : Absolument. J'aime l'auto-découverte et la possibilité de travailler aux côtés de talents incroyables qui ont maîtrisé le jeu et m'ont appris tant de choses. Je croyais être plutôt audacieux sur scène. Mais puis je me suis rendu compte que le jeu nécessite encore plus d'ouverture et de détente. Interpréter un personnage ne consiste pas à faire un spectacle, il s'agit d'être aussi authentique que possible. C'est particulièrement vrai pour le théâtre. Vous ne pouvez pas vous fier aux répétitions, car l'autre acteur peut vous surprendre avec autre chose. L'ouverture et l'adaptabilité que j'ai acquises en jouant, je les applique à toutes les performances, et cela m'a aidé à mieux me comprendre. Pour vraiment briller en tant qu'acteur, il faut se connaître profondément. C'est vraiment inspirant.

