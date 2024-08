- "Si le Hamas approuve l'accord, il affirme son soutien à la population palestinienne"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient, visitant Israël et l'Égypte. Son objectif est de réduire les tensions et de négocier un cessez-le-feu à Gaza ainsi que la libération des otages. Depuis lundi soir, il y a de l'optimisme quant à la possibilité d'une résolution. Antony Blinken a annoncé lors d'une conférence de presse qu'Israël a accepté la proposition de cessez-le-feu soutenue par les États-Unis. Maintenant, c'est au tour de Hamas d'approuver l'accord.

Selon Blinken, "si Hamas et ses dirigeants se soucient genuinely des Palestiniens, ils devraient accepter cet accord". C'est la meilleure, la plus rapide et la seule façon de mettre fin aux difficultés rencontrées par les hommes, les femmes et les enfants à Gaza, suite à l'attaque de Hamas et d'autres groupes islamiques le 7 octobre. Jusqu'à lundi soir, il n'y avait pas de réponse de Gaza.

La pression sur le chef de Hamas Yahya al-Sinwar

Avant son annonce, Blinken a rencontré des proches des otages. Selon le canal 12 en Israël, Blinken a laissé entendre que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était sérieux cette fois pour atteindre un accord. Il a même suggéré qu'un accord pourrait être atteint dans les jours à venir.

Blinken a également souligné la forte pression exercée sur le chef de Hamas Yahya al-Sinwar pour accepter la proposition de pont. L'Égypte et le Qatar ajoutent également leur pression en tant que médiateurs.

La proposition de pont actuelle est similaire à l'accord de cessez-le-feu présenté par le président américain Joe Biden en mai, a mentionné Blinken. Le processus commencerait par un cessez-le-feu de six semaines pendant lesquelles les otages seraient libérés et les prisonniers échangés. Par la suite, des négociations sur les termes d'un cessez-le-feu permanent auraient lieu.

Dans les jours à venir, des experts devront se rencontrer pour finaliser les détails de la mise en œuvre de l'accord. "Ce sont des questions complexes et elles exigeront des décisions difficiles des dirigeants", a déclaré Blinken.

Blinken espère toujours un accord rapide : "Plus cela dure, plus les otages souffrent et risquent de mourir". Il a également mis en garde contre d'autres incidents potentiels en raison de la situation tendue au Moyen-Orient.

Israël envisage des concessions sur le corridor de Philadelphi

Le corridor de Philadelphi, capturé par Israël en mai et servant de frontière entre Gaza et l'Égypte, a été un obstacle majeur dans les négociations. Hamas réclame un retrait complet d'Israël, tandis que Netanyahu souhaite que l'armée israélienne reste aux commandes pour empêcher le trafic d'armes.

Selon le journaliste israélien Barak Ravid, Israël est maintenant prêt à réduire sa présence militaire le long du corridor de Philadelphi. Ravid a affirmé cela en se basant sur deux sources anonymes israéliennes familières avec la situation, et il y a également des avancées dans les discussions sur la réouverture de la

