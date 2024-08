Si le cycliste heurte une voiture avec la tête baissée

Sur un vélo de course, une position de conduite plus basse peut souvent vous aider à avancer plus vite. Cependant, vous devez toujours garder un œil sur la circulation. Cela est démontré par un arrêt de la cour dans un cas unique d'accrochage arrière.

Un cycliste doit assumer l'entière responsabilité d'un accident si la collision s'est produite en raison de sa position de tête baissée. Cela est évidence dans un arrêt de la Cour d'appel de Naumburg, comme le souligne le groupe de travail sur le droit de la circulation de l'Association allemande des avocats (DAV) (Affaire No.: 9 U 74/23).

Le cas : Un conducteur de voiture s'était arrêté sur le côté droit de la route pour passer un appel téléphonique. Un cycliste a heurté le véhicule stationnaire. Le cycliste a affirmé que, en raison de l'effort, il avait brièvement levé la tête et remarqué le véhicule du défendeur - mais avait ensuite baissé la tête à nouveau et n'avait pas remarqué que la voiture était stationnaire. Il a été jugé seul responsable de l'accident. Il a fait appel de la décision, mais en vain.

Le cycliste practically blind, la cour décide

La cour a jugé que le cycliste avait violé son devoir de surveillance. Il aurait dû surveiller en continu la situation de la circulation, plutôt que de simplement lever brièvement la tête. Un cycliste de course qui est practically blind en raison d'une position de tête baissée ne devrait rouler qu'à une vitesse de 0 km/h, ont déclaré les juges, car la distance qui peut être ignorée est de 0 mètres.

Par conséquent, le cycliste avait non seulement violé son devoir de surveillance, mais aussi son devoir de prudence dans les règles de la circulation. Même un cycliste de course doit faire attention à la façon dont le véhicule perçu à distance se comporte tout en continuant à rouler. Si le cycliste avait gardé la route à l'œil, il aurait remarqué que son adversaire était stationnaire et formait un obstacle. Le risque inhérent à la voiture était complètement éclipsé par la mauvaise conduite du plaignant, et il a dû assumer l'entière responsabilité et couvrir les dommages seul.

En ce qui concerne la procédure : La cour régionale a rejeté le procès. Le cycliste a déposé un appel. La cour d'appel, en tant que prochaine instance supérieure, a décidé dans son arrêt que l'appel n'avait aucune chance de réussir.

