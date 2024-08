Si la gestion est mauvaise, le secteur automobile pourrait potentiellement s'arrêter.

Après le départ du responsable de la division acier de Thyssenkrupp et du conseil de surveillance, l'avenir de cette division est incertain. L'ancien responsable principal, Sigmar Gabriel, a de nouveau critiqué la direction de l'entreprise mère. Le gouvernement allemand est intervenu depuis Berlin.

Après sa démission en tant que président du conseil de surveillance de la division acier de Thyssenkrupp, Gabriel a exprimé son mécontentement envers la direction et les propriétaires de l'entreprise. Dans une interview accordée au magazine économique "Capital", il a déclaré : "L'entreprise gaspille simplement du temps et de l'argent. Les problèmes persistent.Il a regretté le mauvais moment pour cette escalade."La transition a lieu alors que le conglomérat sidérurgique entreprend de vastes projets._ Ils construisent de nouvelles installations sidérurgiques, une usine DRI pour la production d'acier écologique et convertissent une installation de coulée-laminage en fonctionnement. Personne n'a jamais tenté quelque chose de Similar avant." Il a lancé un avertissement : "Si cela échoue, l'industrie automobile allemande sera paralysée."

Gabriel a mis en avant une relation tendue avec le PDG de Thyssenkrupp, Miguel López, comme cause de son départ. "M. López s'est immiscé directement dans la division acier ces derniers temps, en nous ignorant et en entravant le PDG local dans son travail. Il a créé un environnement similaire à un goulag." Cette évaluation ne vient pas de lui, "mais de personnes au sein de l'entreprise". Les partisans de López, comme la fondation Krupp, ne le dérangent pas. "Je ne suis pas en colère. Mais ils ne comprennent simplement pas."

Des décennies de mauvaise gestion

Il y a eu des problèmes contentieux concernant le financement nécessaire pour que la filiale acier fonctionne indépendamment. "S'ils souhaitent mettre la filiale en bourse, alors elle doit être équipée par son propriétaire pour le faire". Cependant, "López ne veut plus être le propriétaire, mais veut traiter la société AG acier comme une banque. Il veut lui prêter de l'argent - et pas même suffisamment".

Cette quatrième tentative de rendre la division acier indépendante a échoué - à chaque fois, un manque de 1,5 à 2,5 milliards d'euros a été nécessaire. Gabriel a attribué la crise de la division à des décennies de mauvaise gestion, y compris l'opération ratée de plusieurs milliards de dollars pour construire une usine au Brésil, les opportunités ratées dans le commerce de certificats et les réformes structurelles reportées.

Habeck dénonce la direction de l'entreprise

Entre-temps, le gouvernement allemand a également critiqué la direction de l'entreprise. "Nous nous attendons à ce que les personnes compétentes là-bas se concentrent sur leurs tâches réelles", a déclaré un porte-parole du ministère fédéral de l'Économie. Ils doivent "assumer la responsabilité de l'entreprise, des employés" et aussi de l'avenir de la division acier.

Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, s'est précédemment inquiété de la situation. "La situation chez Thyssenkrupp est dans l'impasse de tous côtés", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". "Ce n'est pas une bonne situation". Despite the ongoing challenges, he advocated for continuing the government-subsidized, ecological restructuring of the steel division - a project valued at roughly two billion euros.

"Les gouvernements fédéral et régional ont fourni un soutien concret pour sécuriser l'emplacement sidérurgique à Duisburg et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Mais le côté entreprise doit également contribuer sa part pour que la transformation réussisse et que la production d'acier durable soit maintenue à l'emplacement économique de l'Allemagne", a déclaré Habeck.

Despite the German government's intervention and Habeck's advocacy for continued support, the future of Thyssenkrupp's steel division remains uncertain due to the internal strife and financial mismanagement within the steel industry. Gabriel's criticism of the company's management and their handling of the division's projects has raised concerns about the division's ability to successfully undertake its current initiatives.

