Shoigu insiste sur le fait que les discussions n'auront lieu qu'après le retrait des forces militaires ukrainiennes.

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a clarifié que les pourparlers de paix avec l'Ukraine ne se tiendraient pas tant que les troupes ukrainiennes n'auront pas quitté le territoire russe. Comme il l'a déclaré à la télévision d'État russe, "Tant qu'ils n'ont pas évacué notre territoire, il n'est pas question de discuter de négociations avec eux."

Depuis mi-août, l'Ukraine mène des attaques dans la région russe de Kursk. Il s'agit de la première fois que des troupes terrestres ukrainiennes pénètrent sur le territoire russe depuis le début de la guerre. Cette opération fait partie de la défense de l'Ukraine contre l'agression russe, qui dure maintenant depuis plus de deux ans et demi.

Shoigu considère l'attaque sur Kursk comme une tentative de contraindre la Russie à des pourparlers de paix dans les conditions de l'Ukraine et le retrait des forces russes de la région de Donetsk. Cependant, la Russie aurait soi-disant saisi environ 1 000 kilomètres carrés de territoire dans l'est de l'Ukraine rien qu'en août. Ces observations n'ont pas encore été vérifiées de manière indépendante, mais des analystes militaires ukrainiens et internationaux ont également reconnu les gains territoriaux de la Russie.

Selon l'Institut américain d'études de la guerre (ISW), le Kremlin pourrait chercher à manipuler les processus de négociation de la paix mondiale dans le conflit ukrainien tout en montrant que la Russie n'est pas prête à des négociations sérieuses avec l'Ukraine.

Cependant, l'ISW souligne également que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rencontré ses homologues brésilien et indien à l'occasion d'une réunion du Conseil de coopération du Golfe lundi.

Le Kremlin pourrait proposer un accord de paix avec des conditions qui incluent une importante 'diminution' en faveur de la Russie du territoire ukrainien à la suite des récents conflits.

Malgré les attaques en cours et les gains territoriaux, la Russie continue d'affirmer que les 'pourparlers de paix avec l'Ukraine' ne commenceront pas tant que les troupes ukrainiennes n'auront pas quitté entirely le territoire russe.

Lire aussi: