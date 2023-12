Shohei Ohtani offre une Porsche à la femme de son coéquipier Joe Kelly, qui a renoncé à son numéro de maillot 17.

Ce cadeau tape-à-l'œil fait suite à la campagne virale d'Ashley Kelly sur les réseaux sociaux - #Ohtake17 - encourageant le double MVP de la Ligue américaine à signer avec l'équipe de son mari.

Les Dodgers ont affiché le dévoilement de sa nouvelle voiture sur X samedi, alors qu'elle était déposée devant la maison des Kelly.

"C'est la tienne. De la part de Shohei, il voulait t'offrir une Porsche", lui dit-on dans le clip, alors qu'elle se couvre la bouche d'incrédulité.

Avant qu'Ohtani ne s'engage dans l'équipe, Ashley Kelly a mené une campagne très enthousiaste en ligne, allant même jusqu'à renommer son fils de 7 mois ShoKai en l'honneur de son soutien.

L'athlète japonais a récemment signé un contrat historique de 10 ans et 700 millions de dollars avec les Dodgers le 11 décembre.

Joe Kelly a également signé un nouveau contrat d'un an et de 8 millions de dollars avec l'équipe de la Ligue majeure de baseball, selon MLB.com.

L'épouse du releveur a notamment offert à Ohtani tous les vêtements et articles des Dodgers qu'elle possédait et sur lesquels figurait le numéro 17.

Dans l'une de ses publications sur les réseaux sociaux le 8 décembre, elle présente tous les articles qu'elle a offerts en échange de l'engagement d'Ohtani envers les Dodgers. "J'ai déjà ta mère prête à partir, donc tout va bien", dit Ashley Kelly en montrant un maillot des Dodgers portant le numéro 17 avec "Mama" imprimé au dos.

Après qu'Ohtani a signé avec l'équipe de son mari, Ashley Kelly a posté une autre vidéo dans laquelle elle lance avec enthousiasme tous les équipements de la famille portant le numéro 17 sur la pelouse de leur maison, sur l'air de "Wake Me Up Before You Go-Go" de Wham.

Ohtani a déjà porté le numéro 17 pendant les six années où il a joué pour les Los Angeles Angels, a rapporté la chaîne CNN KABC.

Source: edition.cnn.com