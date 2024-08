Shohei Ohtani fait partie du célèbre groupe 40-40 après un incroyable coup de circuit.

Shohei Ohtani a fracassé le record de l'être le premier à marquer 40 coups de circuit et à voler 40 buts en une saison en seulement 126 matchs, surpassant ainsi tous les autres athlètes. Cet exploit lui a valu d'être le premier joueur des Dodgers à atteindre ceDalam, grâce à son coup de circuit avec les buts remplis qui a scellé une victoire spectaculaire de 7-3 contre les Rays de Tampa Bay.

"C'est l'un de mes moments préférés de tous les temps", a déclaré Ohtani via son interprète Will Ireton, selon MLB.com. "J'espère créer plus de moments inoubliables à l'avenir."

Ohtani avait déjà volé un but au quatrième inning, passant de premier à deuxième base pendant que la balle était lancée.

Avec le bas de la neuvième approche, le match était à égalité 3-3 et les buts étaient remplis. Ohtani a alors touché le jackpot, en frappant une balle vers le champ droit-centre du lanceur des Rays Colin Piche, que le champ extérieur des Rays José Siri n'a pas pu atteindre, ce qui a entraîné un coup de circuit.

Alors qu'Ohtani faisait le tour des buts, il a été accueilli par des coéquipiers joyeux qui l'ont étreint à son retour, célébrant le retour victorieux.

"C'est une histoire extraordinaire - 40-40 en une soirée", a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts, selon ESPN. "Je ne pense pas que cela ait jamais été réalisé, et puis il remporte la victoire avec un coup de circuit avec les buts remplis. Il n'est pas étranger aux moments dramatiques, et c'est un souvenir que je chérirai pour toujours."

L'ajout d'Ohtani au club exclusif des 40-40 aux côtés d'Alfonso Soriano, José Canseco, Ronald Acuña Jr., Alex Rodriguez et Barry Bonds a marqué une autre réalisation remarquable dans sa carrière. Cependant, il est important de noter qu'Ohtani se distingue de ses pairs du club des 40-40 grâce à son impressionnant passé de lanceur, avec 86 départs en carrière et 608 retraits sur des prises, ce que ses autres membres ne partagent pas.

Malgré une chirurgie au coude et une prévision de retour sur la butte de lanceur en 2025, Ohtani a démontré sa valeur inestimable avec ses seuls talents de frappeur, propulsant les Dodgers en tête des records de la ligue et alimentant leurs aspirations en séries éliminatoires, qu'il n'avait jamais connues auparavant avec les Angels de Los Angeles.

En reconnaissance de la performance exceptionnelle d'Ohtani, les analystes sportifs ont salué ses réalisations, le louant comme un véritable jeu-changement dans le baseball. Malgré avoir subi une chirurgie au coude, l'amour d'Ohtani pour le sport et son engagement envers l'excellence sportive restent inébranlables.

