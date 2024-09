Shohei Ohtani établit un nouveau record personnel de 46 circuits dans la victoire 4-0 des Dodgers, se rapprochant de plus en plus de l'incroyable réalisation 50-50.

Le deux fois MVP de la Ligue Américaine a égalé son record personnel avec un coup de circuit en solo en cinquième manche, portant son total de la saison à 46, égalant son record en carrière avec les Angels de LA en 2021. En ajoutant ses 46 buts volés, Ohtani est sur le point d'atteindre une saisonRemarkable 50-50.

Le mois dernier, Ohtani est devenu membre du club exclusif des 40-40, rejoignant les likes d'Alfonso Soriano, Jose Canseco, Ronald Acuña Jr., Barry Bonds et Alex Rodriguez. La saison 43-43 de Rodriguez avec les Mariners de Seattle en 1998 était le record précédent.

Après leur victoire contre Cleveland, Ohtani a minimisé la possibilité d'une saison 50-50. "J'essaie de ne pas y penser trop," a-t-il déclaré via l'interprète Will Ireton, selon MLB.com. "J'essaie simplement d'avoir une bonne sensation à la plaque et de contribuer autant que possible pendant le jeu."

Cependant, le manager des Dodgers Dave Roberts a été plus franc. "Je pense qu'il veut être le meilleur joueur de tous les temps," a-t-il déclaré selon MLB.com. "Et un moyen d'y parvenir est d'accomplir quelque chose que personne n'a jamais fait avant, ce qu'il a déjà fait. Mais vous aimez aussi les chiffres ronds."

La poursuite d'une saison 50-50 n'a pas commencé très bien pour Ohtani, qui a été éliminé au premier but par Tanner Bibee pour mettre fin à la troisième manche. Mais il s'est remis en cinquième manche en frappant un coup de circuit de 450 pieds vers le champ droit. Après une revue pour confirmer si la balle était juste, le coup de circuit a été maintenu, donnant aux Dodgers une avance de deux points que les Gardiens n'ont pas pu rattraper.

Ohtani a encore 19 matchs de saison régulière pour accumuler les quatre coups de circuit et les quatre buts volés nécessaires pour potentiellement battre un autre record : aucun joueur de la MLB n'a jamais remporté le titre de MVP en jouant uniquement comme joueur de

