Shohei Ohtani est proche d'une saison 50-50 avec son 47e vol de base, survenu lors de la défaite 10-4 des Dodgers de Los Angeles contre les Cubs de Chicago.

Après avoir fracassé son 46ème coup de circuit de la saison dimanche, le deux fois MVP de la Ligue américaine ne se trouve plus qu'à trois buts volés et quatre circuits de devenir le premier joueur de l'histoire de la MLB à atteindre 50 de chaque en une seule saison.

Ohtani a été en train d'accomplir de nouveaux exploits depuis qu'il a été déclaré indisponible pour pitcher jusqu'en 2025. Son vol de lundi l'a rapproché de doubler son meilleur compte de buts volés : les 26 qu'il avait en 2021.

La sensation japonaise n'a montré aucun signe de ralentissement depuis qu'elle a rejoint le club des 40-40 en août. Elle partage cet exploit avec des joueurs comme Alfonso Soriano, Jose Canseco, Ronald Acuna Jr., Barry Bonds et Alex Rodriguez, qui détient le précédent record historique de 43-43, qu'il a réalisé avec les Seattle Mariners en 1998.

Cependant, lundi soir, Ohtani n'était pas le seul à faire la une. Les performances de deux anciens Dodgers, Cody Bellinger et Michael Busch, ont joué un rôle significatif dans la décision du match.

Les Cubs ont pris une avance de trois points en haut de la première manche. Bellinger a commencé avec un coup de circuit de deux points face au premier lancer qu'il a affronté, et Busch a suivi avec un simple RBI vers le champ droit.

Prudent de permettre à Ohtani de réaliser son 47ème coup de circuit de la saison, le lanceur des Cubs Kyle Hendricks a intentionnellement marché sur lui en bas de la troisième manche. Mais Ohtani a rapidement volé le deuxième but. Busch a ensuite aidé Hendricks en bas de la troisième en attrapant la ligne droite de Max Muncy vers la première, mettant fin à l'inning avec les buts remplis.

Busch a ensuite contribué à l'avance des Cubs en frappant un coup de circuit en solo en haut de la quatrième manche.

Les Dodgers ont réussi à réduire l'écart à un point en cinquième manche. Cependant, les Cubs ont répliqué en sixième manche lorsque le simple RBI de Busch a ramené Bellinger, et le receveur Miguel Amaya a ajouté deux points de plus.

En haut de la neuvième manche, Bellinger a sécurisé son retour impressionnant à LA avec un simple RBI. Il a également fait une excellente prise de volée pour commencer la manche du bas.

Avec 18 matchs réguliers restants, Ohtani doit obtenir les trois vols et quatre circuits pour atteindre le mark 50-50, en commençant par un autre match contre les Cubs mardi soir au Dodger Stadium.

