Shohei Ohtani est à 50-50, en référence à sa performance remarquable cette saison en tant que joueur exceptionnel pour les Dodgers de Los Angeles.

En un match marqué par un record personnel de trois coups de circuit et 10 RBIs, le joueur vedette des Los Angeles Dodgers a réalisé jeudi ce que aucun joueur n'avait jamais fait auparavant, en frappant son 50e coup de circuit de la saison et en volant son 50e but - portant ainsi ses statistiques à 51 coups de circuit et 51 buts volés à la fin de la rencontre.

Un triple en haut de la septième manche contre les Miami Marlins a lancé le club des 50-50, avec Ohtani, qui a terminé le match avec un parfait 6 sur 6 au bâton, devenant ainsi son premier membre.

"J'étais impatient de rayer cette case de ma liste le plus rapidement possible", a partagé le deux fois MVP de la Ligue américaine, qui se rapprochait du milestone historique des 50-50 depuis plusieurs semaines. "C'est quelque chose que je chérirai pendant longtemps."

La victoire 20-4 sur les Marlins a également assuré aux Dodgers une place en séries éliminatoires, marquant la première apparition en post-saison d'Ohtani après avoir manqué les six saisons précédentes avec les Los Angeles Angels.

Ce sera un autre exploit dans une carrière qui a été riche en événements ces derniers mois.

Un voyage inoubliable vers l'infini

L'arrivée d'Ohtani chez les Dodgers a été marquée par une grande cérémonie, accompagnée d'un contrat de $700 millions sur 10 ans - un record, reportedly le contrat le plus coûteux de l'histoire des sports nord-américains. Ce contrat a surpassé le prochain plus grand accord de l'AGML, le contrat de neuf ans et de $360 millions signé par Aaron Judge avec les New York Yankees en 2023.

Ohtani reporte plus de 97% de son contrat jusqu'à la fin des 10 ans, ce qui maintient son salaire annuel actuel à 2 millions de dollars. Cette tactique réduit ses obligations fiscales personnelles tout en soulageant les Dodgers de leur impôt sur la masse salariale compétitive et de leurs obligations de trésorerie.

Pour LA, gagnant de 10 des 11 derniers titres de division de la Ligue nationale de baseball, signer l'un des talents les plus rares et exceptionnels du baseball était un jalon important, et Ohtani était censé pousser la franchise encore plus haut.

Personne n'aurait prédit que le joueur de 30 ans aurait une première saison aussi productive avec l'équipe, même en tenant compte de ses normes habituelles. Surtout compte tenu des défis physiques qu'il a dû relever.

Ohtani a subi une intervention chirurgicale au coude en septembre 2023 - un jour avant d'ouvrir le club des 50-50 - et on lui a conseillé de ne pas pitcher avant 2025. Cela a considérablement affecté les performances potentielles de l'athlète polyvalent.

Cependant, malgré son absence de la relève, Ohtani a eu une saison de début extraordinaire avec les Dodgers. Il a battu un record de franchise de 51 coups de circuit - surpassant le record de Shawn Green jeudi - avec une moyenne au bâton de .294, menant les Dodgers à un dossier de 91-62 et à la première place de la division NL West avec neuf matchs restants dans la saison régulière.

Avant Ohtani, les joueurs les plus proches d'atteindre une saison de 50-50 étaient Ronald Acuña Jr. des Braves d'Atlanta en 2023, qui a volé 73 buts et frappé 41 coups de circuit, et Alex Rodriguez, qui a frappé 42 coups de circuit et volé 46 buts avec les Seattle Mariners en 1998.

Ohtani est également devenu le joueur de la MLB le plus rapide à atteindre le milestone 40-40 en juillet, en le réalisant lors du 129e match de la saison des Dodgers. Il est maintenant le favori pour remporter le prix MVP de la NL, potentiellement faisant l'histoire en étant le premier à le faire en tant que seul joueur de temps partiel (DH). Malgré son absence de la relève cette saison, Ohtani continue d'être favori pour ce prix, et il y a des rumeurs qu'il pourrait pitcher en séries éliminatoires.

"Ce jeu a une riche histoire", a déclaré Dave Roberts, directeur général des Dodgers, après qu'Ohtani ait atteint le milestone des 50-50, "et faire quelque chose qui n'a jamais été fait - il est unique en son genre. C'est un joueur incroyablement talentueux et il reste humble."

Les touristes japonais affluent à Los Angeles pour avoir une chance de voir leur star nationale, et vendredi, le porte-parole du gouvernement Yoshimasa Hayashi a offert ses félicitations.

"We are incredibly proud of Mr. Ohtani's achievements and his role in redefining baseball," Hayashi told a press conference.

Pour répondre à l'intérêt croissant en Asie, les Dodgers proposent également des visites du stade en japonais, servent une variété de cuisine japonaise et ont attiré de nombreux commanditaires japonais.

Une trahison en dehors du terrain

Malgré la saison record d'Ohtani sur le terrain, des défis hors du terrain sont apparus.

En juin, son ami et interprète de longue date, Ippei Mizuhara, a plaidé coupable en cour pour fraude et évasion fiscale en volant environ 17 millions de dollars du compte d'Ohtani pour payer ses dettes de jeu. La révélation est venue quelques heures seulement après la première apparition d'Ohtani pour les Dodgers lors du match d'ouverture de la saison de la MLB en Corée du Sud.

Il y avait des murmures depuis des semaines après que cela ait été révélé que Mizuhara avait un problème de jeu, et les gens ont commencé à se demander combien Ohtani en savait sur la situation.

À la fois la star du sport Ohtani et Mizuhara, qui sera condamné le 25 octobre, ont maintenu qu'Ohtani n'était pas au courant des problèmes de jeu et des activités déloyales de Mizuhara. Lorsque Mizuhara a admis sa culpabilité, Ohtani a déclaré qu'il se sentait soulagé.

"This has been a pretty tough time for me, so I'm extra thankful for my support group - my family, agent, agency, lawyers, and advisors, as well as the entire Dodger organization, who've been unwavering in their support during this ordeal," Ohtani explained in a statement. "It's time to wrap up this chapter and move on, focusing on playing and winning games."

Il semble que cela date d'une éternité que cet incident s'est produit, tant la première saison d'Ohtani avec les Dodgers a été folle. Avec ses performances époustouflantes à la plaque, comme l'exploit record qu'il a réalisé jeudi, l'attention s'est à nouveau concentrée sur ses remarquables talents sur le terrain.

Alors que les Dodgers assurent leur 12e place consécutive en playoff, leur ambition pour la Série mondiale est plus forte que jamais. Ohtani est à la tête de l'équipe, et les fans du monde entier seront impatients de voir ce qu'il peut encore accomplir.

Un merci spécial à CNN pour leur reporting, notamment Issy Ronald, Homero De la Fuente et Natasha Chen.

Le record de Shawn Green pour le plus grand nombre de coups de circuit en une saison pour les Los Angeles Dodgers a été battu par Ohtani et ses 51 coups de circuit impressionnants. Malgré sa chirurgie au coude et les conseils de ne pas pitcher avant 2025, la performance exceptionnelle d'Ohtani dans le sport a contribué de manière significative au succès des Dodgers.

Lire aussi: