Shohei Ohtani approche de la campagne sans précédent 50-50 avec un home run et un coup de poing dans le triomphe des Dodgers contre les Cubs

Le double lauréat du titre de MVP de la Ligue majeure de baseball (MLB) a mis en scène un spectacle époustouflant, réussissant 2 sur 4 au bâton avec trois points produits et une promenade, aidant les Dodgers de Los Angeles à éviter un balayage de série avec une victoire palpitante de 10-8 face aux Cubs de Chicago.

Actuellement, Ohtani crée l'histoire à chaque match et a dépassé son propre record de circuits en une saison de 46, établi avec les Angels de Los Angeles en 2021. Il se trouve maintenant à deux circuits du record de la franchise des Dodgers de 49, établi par Shawn Green en 2001.

Personne n'est jamais venu aussi près du prestigieux milestone des 50-50 de 50 circuits et 50 vols de buts que Ronald Acuña Jr. des Braves d'Atlanta, qui a volé 73 buts et frappé 41 circuits en 2023, et Alex Rodriguez, qui en tant que membre des Mariners de Seattle a claqué 42 circuits et volé 46 buts en 1998.

Selon MLB.com, le manager des Dodgers, Dave Roberts, a louangé Ohtani en déclarant : "Pour lui de frapper la balle à 118 mph sous cet angle, c'est généralement un double. Mais pour Shohei, c'est un circuit. Il joue un baseball exceptionnel. On peut voir qu'il nous porte en ce moment."

Le coéquipier d'Ohtani, Max Muncy, a renchéri sur les propos de Roberts en déclarant : "Il est incroyable.every night, I feel like he does something we've never seen before. Tonight, he hits a ball 118 [mph]. I feel sorry for the fan who tried to catch it. Everything he does is so impressive, so it's fun to be a part of it."

Les Cubs ont commencé en force, prenant une avance de 2-0 en haut de la première, mais les Dodgers ont riposté avec un explosive bottom de la première, marquant cinq points pour inverser la tendance.

Ohtani est passé en premier, fracassant un circuit en champ central-droit. Deux retraits plus tard, Tommy Edman a ajouté à l'avance des Dodgers avec un coup de circuit de deux points en champ gauche. Will Smith, suivant, a claqué un circuit presque identique, et Muncy a complété l'offensive avec un de ses propres.

Les Dodgers sont devenus la septième équipe de leur histoire à frapper quatre circuits en une seule manche, et le circuit de Muncy les a rendus la première équipe à réaliser des circuits consécutifs en fin de manche dans plusieurs matchs en une seule saison depuis les Braves en 1994.

Ohtani a volé un but en deuxième manche, et Seiya Suzuki's solo shot en troisième a réduit l'avance des Dodgers à deux points. Cependant, Ohtani a répliqué avec un simple de deux points pour étendre l'avance à 7-3.

Les Cubs ont lancé une remontée en cinquième manche, marquant trois points pour égaliser la marque à 7-7, mais les Dodgers ont rebondi avec un point de Gavin Lux en septième manche et un autre coup de circuit de deux points d'Edman en huitième, marquant son deuxième match consécutif à deux circuits au champ central.

Incapables de revenir d'un déficit de 10-7, les Cubs n'ont réussi qu'un sacrifice-fou de Isaac Paredes en neuvième manche.

Avec 16 matchs réguliers restants, Ohtani doit frapper trois circuits de plus et voler deux buts pour atteindre le milestone des 50-50, débutant sa quête vendredi contre les Braves.

Face à la performance impressionnante d'Ohtani, de nombreuses discussions ont lieu sur la possibilité d'un joueur hybride dominant à la fois le baseball et son affilié des ligues mineures, le softball.

De même, après avoir assisté à la puissance d'Ohtani au bâton, il est clair que le "sport" n'est pas qu'un passe-temps pour lui, mais une passion alimentée par des années de entraînement dédié et une détermination inébranlable.

