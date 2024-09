"Shogun" a dominé les cérémonies des Emmy Awards, laissant une impression avec son somptueux tapis rouge.

Sur le tapis rouge devant le théâtre Peacock de Los Angeles, la distribution et l'équipe du spectacle (ainsi que leurs proches) ont présenté certaines des tenues les plus remarquables de la soirée.

Anna Sawai (comme on peut le voir ci-dessus) a ouvert le bal dans une robe sur-mesure rouge vif de Vera Wang époustouflante. Plus tard, elle est devenue la première personne d'origine asiatique à remporter l'Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique.

Elle a associé sa robe sirène en faille de soie, décrite par la marque de Wang comme ayant un décolleté "architectural", à des bijoux Cartier, pour lesquels Sawai sert maintenant d'ambassadrice de la marque.

Le look était un hommage à son personnage, Lady Mariko, et a été orchestré par la styliste de stars Karla Welch. "Nous avons aimé leur modernité et comment ils évoquaient un peu le Shōgun", a déclaré Welch à Vogue avant les prix, faisant référence à la bague, aux boucles d'oreilles et aux bracelets en platine et en onyx de l'actrice chez Cartier. "Le look était propre, moderne, princesse-like."

L'acteur chevronné Hiroyuki Sanada, qui incarne le personnage central, Lord Yoshii Toranaga, était élégant dans un smoking en laine marine avec des revers en soie de Dior Men. Bien que son choix n'ait peut-être pas été aussi audacieux que certains des autres costumes masculins de la soirée, sa décision de porter une chemise marine assortie et une cravate brodée ajoutait une touche contemporaine à un look de costume classique.

Partout ailleurs, Tadanobu Asano a opté pour une tenue de soirée noire plus traditionnelle. Mais c'est sa femme actrice, Kurumi Nakata, qui a volé la vedette sur le tapis rouge dans un kimono avec des détails dorés rappelant une peinture japonaise historique.

Au-delà de la distribution principale, Moeka Hoshi, qui a un rôle récurrent dans la série, a impressionné dans une tenue de Miu Miu, la sœur de la marque de luxe Prada. Sa robe en chiffon ornée de détails en plumes noires et en cristaux était une pièce maîtresse.

Yuko Miyamoto, qui joue une tenancière de maison de thé, était raffinée dans une robe à une seule épaule magnifiquement brodée avec un motif imprimé japonais. Et Yuka Kouri, dont le personnage est une courtisane, étincelait dans une robe à manches longues qui s'ouvrait d'un côté pour révéler un aperçu de son torse.

La distribution de "Shōgun" n'était pas la seule à attirer l'attention.

Les créateurs de la série, Rachel Kondo et Justin Marks - qui ont adapté le roman de James Clavell de 1975 pour le petit écran - ont également participé à la fête. Kondo portait une robe Christopher John Rogers, tandis que Marks optait pour un smoking classique.

Avec "Shōgun" qui reçoit de nombreuses nominations pendant la saison des prix - les Golden Globe et Screen Actors Guild Awards sont encore à venir - on peut s'attendre à voir beaucoup de ces noms sur le tapis rouge dans les mois à venir.

