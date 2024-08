- "Shirin David's 'Belly Legs Po' une fois de plus en tête des charts" ou "Shirin David's 'Belly Legs Po' retrouve la première place"

Les Artistes Feminines Dominent le Sommet des Charts Allemandes cette Semaine: Shirin David conserve sa place de choix pour la cinquième semaine consécutive avec son tube estival "Bauch Beine Po", qui occupe la première place pour la cinquième semaine consécutive.

Dans la catégorie des albums, Ayliva, la chanteuse pop originaire de Recklinghausen, conserve sa place de numéro un. Une fois de plus, son troisième album "In Liebe" prend la tête, selon les rapports de GfK Entertainment. Les nouvelles entrées affluent dans le classement, avec Leoniden, un groupe indie rock, qui se place à la deuxième place avec leur album "Sophisticated Sad Songs". Sabrina Carpenter prend la troisième place avec "Short N' Sweet", tandis que Louis Tomlinson se place à la quatrième position avec "Live". Mono Inc. complète le top 5 avec "Symphonic Live - The Second Chapter".

L'univers de la pop accueille un visage familier cette semaine dans les charts d'albums, avec la réunion annoncée des frères Gallagher d'Oasis, qui font leur apparition à la 77ème place avec leur album de 1995 "(What's The Story) Morning Glory?", mettant en avant leur tube "Wonderwall". GfK Entertainment souligne : "Compte tenu du peu de temps, la réapparition est plutôt impressionnante." Le temps nous dira si d'autres albums d'Oasis rejoindront la montée des charts la semaine prochaine.

Le même schéma se dessine dans la catégorie des singles, avec Ayliva & Apache 207's "Wunder" et Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii's "Move" en tête, comme la semaine dernière. Artemas chute à la quatrième place cette semaine avec "I Like The Way You Kiss Me", tandis que Sabrina Carpenter se place à la cinquième place avec son single "Espresso".

Les Allemands célèbrent le succès continu d'Ayliva dans la catégorie des albums, son album "In Liebe" restant l'album numéro un en Allemagne, selon les rapports de GfK Entertainment. De plus, le groupe indie rock Leoniden gagne en popularité, passant de nouveaux venus à la deuxième place avec leur album "Sophisticated Sad Songs."

