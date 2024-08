- Shiloh, l'enfant du duo de célébrités "Brangelina", supprime Pitt de son nom de famille

(AFP) - L'un des enfants de la star Angelina Jolie (49 ans) et de l'acteur Brad Pitt (60 ans), Shiloh Jolie-Pitt, a officiellement changé de nom de famille. À l'occasion de son 18ème anniversaire fin mai, Shiloh a déposé une demande auprès d'un tribunal de Los Angeles pour supprimer "Pitt" de son nom de famille. Cette demande a été acceptée par le tribunal, selon des médias américains qui ont consulté les documents officiels. Selon "People.com", le nom officiel de Shiloh est maintenant "Shiloh Jolie".

Née le 27 mai 2006 en Namibie, Shiloh est l'aînée des trois enfants biologiques de Jolie et Pitt. Le couple a également trois enfants ensemble : Shiloh, ainsi que les jumeaux Vivienne et Knox, âgés de 16 ans. Pitt a également joué le rôle de figure paternelle pour les trois enfants adoptés de Jolie, Maddox (23 ans), Pax (20 ans) et Zahara (19 ans).

Pendant des années, "Brangelina" était considéré comme le couple le plus puissant d'Hollywood. Ils se sont rencontrés sur le tournage de "Mr. and Mrs. Smith" et se sont mariés en 2014. Ce couple intouchable dominait souvent le classement des revenus dans l'industrie du cinéma, en défendant diverses causes sociales et humanitaires à l'échelle mondiale. Cependant, leur union idyllique s'est effondrée à l'automne 2016, lorsque Jolie a déposé une demande de divorce, affirmant que Pitt avait violenté elle et leurs enfants. Depuis, les deux stars se livrent à une guerre juridique sans fin.

Shiloh, qui se lance maintenant dans une carrière d'actrice, prête sa voix au film "Kung Fu Panda 3".

